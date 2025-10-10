< sekcia Zahraničie
Netanjahu: Izraelské sily zostanú v Gaze, kým sa Hamas neodzbrojí
V rámci dohody o prímerí sa jednotky izraelskej armády začali v piatok sťahovať na vopred dohodnutú líniu.
Autor TASR
Tel Aviv 10. októbra (TASR) - Izraelské sily zostanú v Pásme Gazy, kým sa palestínske militantné hnutie Hamas neodzbrojí, vyhlásil izraelský premiér Benjamin Netanjahu krátko po tom, čo do platnosti vošla dohoda o zastavení bojov ako súčasť prvej fázy mierového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa. TASR o tom informuje podľa správy denníka The Times of Israel.
V rámci dohody o prímerí sa jednotky izraelskej armády začali v piatok sťahovať na vopred dohodnutú líniu. Ide o ich čiastočný presun, po ktorom Izrael bude mať kontrolu nad asi polovicou územia Pásma Gazy, väčšinou mimo mestských oblastí.
Netanjahu uviedol, že Izrael zostáva v Pásme Gazy, aby „obkľúčil Hamas zo všetkých strán a pripravil sa na ďalšie fázy plánu“. Ten okrem iného podľa webu TOI vyžaduje, aby Hamas zložil zbrane a vzdal sa vlády v Gaze. Pásmo sa má takisto demilitarizovať.
„Ak sa to podarí dosiahnuť ľahkou cestou, tak nech je to tak; ak nie, dosiahne sa to ťažkou cestou,“ povedal izraelský premiér v prejave krátko po 12.00 h SELČ. Presne hodinu predtým podľa izraelskej armády začalo platiť prímerie.
Hamas má teraz podľa uzavretej dohody 72 hodín na to, aby po ukončení odsunu izraelských vojakov odovzdalo Izraelu všetkých zostávajúcich rukojemníkov. Tých je podľa Izraela v Gaze stále 48, pričom 20 z nich je nažive. Všetci sa podľa Netanjahua do Izraela vrátia v najbližších dňoch.
Prepustenie zajatcov, ktorých Hamas uniesol do Pásma Gazy počas útoku na juh Izraela zo 7. októbra, bude podľa odhadov dokončené v nedeľu alebo pondelok. Po tomto kroku bude nasledovať prepustenie takmer 2000 palestínskych väzňov väznených v Izraeli.
