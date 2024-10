Netanjahu je proti jednostrannému prímeriu v Libanone

Jeruzalem 15. októbra (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v utorok vyhlásil, že je proti "jednostrannému prímeriu" v Libanone. Uviedol to počas telefonátu s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom, z ktorého citovala tlačová služba izraelského premiéra, píše TASR s odvolaním sa na správu tlačovej agentúry AFP.



Netanjahu objasnil, že jednostranné prímerie odmieta preto, že by nezmenilo bezpečnostnú situáciu v Libanone.



AFP pripomenula, že medzi Izraelom a libanonským proiránskym hnutím Hizballáh, ktoré je spojencom palestínskeho hnutia Hamas, celé roky dochádzalo k sporadickým cezhraničným prestrelkám, ktoré sa však pred vyše rokom zmenili na prakticky denné - Hizballáh začal na komunity a základne izraelskej armády na severe Izraela útočiť na znak solidarity s hnutím Hamas bojujúcim proti Izraelu v Pásme Gazy.



Táto cezhraničná paľba sa pred viac ako tromi týždňami zmenila na otvorenú vojnu odohrávajúcu sa nateraz zväčša v južnom Libanone.



V odvete za tieto izraelské útoky Hizballáh už svojimi raketami a dronmi zasiahol aj ciele hlboko v izraelskom vnútrozemí.



Zástupca vodcu libanonského proiránskeho hnutia Hizballáh Naím Kásim v utorok Izraelu odkázal, že jediným riešením súčasnej vojny je prímerie. Spresnil, že Hizballáh o prímerí nehovorí pre to, že by sa cítil slabý. Dodal, že ak Izrael prímerie nechce, Hizballáh bude vo svojich útokoch pokračovať, a to na akékoľvek miesto v Izraeli, "či už je to stred, sever alebo juh". Dodal, že Hizballáh prijal novú taktiku, aby Izraelu "spôsobil bolesť".



Objasnil, že Hizballáh sa zameria na izraelskú armádu a jej veliteľské centrá a kasárne. Vysídlených bude ešte viac Izraelčanov a "státisíce, aj viac ako dva milióny, (ich) budú v nebezpečenstve kedykoľvek, v ktorúkoľvek hodinu, v ktorýkoľvek deň", varoval Kásim vo svojom prejave citovanom aj agentúrou Reuters.



Hizballáh už v nedeľu podnikol dronový útok na vojenskú základňu južne od mesta Haifa v centrálnej časti Izraela. Zahynuli pri ňom štyria 19-roční izraelskí vojaci a osem ďalších utrpelo zranenia.