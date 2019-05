Netanjahu: Je stále čas na to, aby sa predišlo predčasným voľbám

Izraelský parlament podnikol prvý krok k vypísaniu nových volieb vzhľadom na zablokované koaličné vyjednávania po aprílových voľbách, čo umožňuje predbežné schválenie zákona o svojom rozpustení.

Jeruzalem 28. mája (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondelok vyhlásil, že je stále čas na predídenie "nepotrebným" predčasným voľbám, a to napriek zablokovaným rokovaniam koalície, iba niekoľko týždňov po aprílovom hlasovaní.



Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



"Niet dôvodu na zatiahnutie krajiny do nevyhnutných volieb, ktoré budú stáť majetok a všetkých nás paralyzujú na ďalší polrok," uviedol Netanjahu počas prejavu v parlamente. Netanjahu musí dosiahnuť koaličnú dohodu do stredajšej noci.



Na schválenie predmetnej legislatívy sú potrebné ďalšie tri hlasy. To by vyústilo do nových volieb. Podľa webstránky parlamentu hlasovanie skončili s výsledkom 65:43, pričom hlasovania sa zdržalo šesť poslancov.



Vypísanie volieb v takomto blízkom termíne by bolo v židovskom štáte bezprecedentné a existujú obavy ohľadom nákladov a predĺženej politickej paralýzy.



Išlo by zároveň o významnú prekážku pre Netanjahua, ktorý v pondelok získal podporu od svojho blízkeho spojenca, amerického prezidenta Donalda Trumpa.