Netanjahu je znova v karanténe, odporučil občanom, aby nosili rúška

Jeruzalem 2. apríla (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu sa vo štvrtok vrátil do preventívnej karantény po tom, ako mal minister zdravotníctva Jaakov Litzman pozitívny test na nový koronavírus. Podľa agentúry AFP o tom informoval úrad predsedu izraelskej vlády.



Netanjahu bol v karanténe od začiatku tohto týždňa, keď mala pozitívny test na koronavírus jedna z jeho poradkýň. Táto karanténe sa skončila v stredu v noci. Nová, sedemdňová izolácia bola premiérovi nariadená pre jeho kontakty so 71-ročným ministrom Litzmanom.



Ministerstvo zdravotníctva dodalo, že po kontakte s Litzmanom nastúpil do karantény aj generálny riaditeľ ministerstva Moše Bar Siman Tov spolu s ďalšími vysoko postavenými úradníkmi.



Izraelské médiá informovali, že pre kontakty s Litzmanom je v karanténe aj šéf špionážnej služby Mosad Josi Kohen. Túto správu sa však zatiaľ nepodarilo potvrdiť.



Litzman je príslušníkom dynastie Gur hlásiacej sa k ultraortodoxnému židovstvu.



Práve komunita ortodoxných židov je epidémiou nového koronavírusu v Izraeli postihnutá najviac, pretože žijú vo veľkých rodinách a v stiesnenom priestore, nijako neobmedzujú spoločenské kontakty a odmietajú rešpektovať nariadenia izraelskej vlády, ktorých cieľom je zmierniť šírenie koronavírusu SARS-CoV-2. Rabíni tejto komunity spočiatku ignorovali a dokonca odmietli nariadenia zatvoriť vzdelávacie inštitúcie a obmedziť počet ľudí na bohoslužbách v synagógach.



Médiá informovali, že polovica osôb hospitalizovaných v Izraeli sú práve ortodoxní židia, ktorí pritom tvoria len desať percent populácie.



Netanjahu však v stredu informoval, že došlo k "veľmi pozitívnej zmene v radoch ultraorotodoxnej verejnosti", lebo títo nábožní židia - charedim - pochopili nebezpečenstvo šírenia koronavírusu. "Počúvajú pokyny a správajú sa zodpovedne, s plnou podporou rabínov," dodal Netanjahu.



V rozpore s doterajším stanoviskom izraelských úradov premiér Izraelčanov vyzval, aby nosili na verejnosti rúška alebo si inak zakrývali nos a ústa.



"Ak nemáte rúško alebo masku, použite šál alebo niečo iné na tvár, aby sa znížilo šírenie vírusu na ostatných," apeloval.