< sekcia Zahraničie
Netanjahu koncom marca tajne navštívil Spojené arabské emiráty
Spojené arabské emiráty sú jednou z mála arabských krajín, ktoré udržiavajú diplomatické vzťahy s Izraelom.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Tel Aviv 13. mája (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu absolvoval počas vojny s Iránom neverejnú návštevu Spojených arabských emirátov, oznámila v stredu jeho kancelária. Počas cesty sa podľa nej stretol prezidentom Muhammadom bin Zájidom Ál Nahjánom. Schôdzka sa podľa agentúry Reuters konala koncom marca a trvala niekoľko hodín. Informuje o tom TASR.
Výsledkom „tajnej“ návštevy a stretnutia lídrov je „historický prelom“ vo vzťahoch medzi Izraelom a Spojenými arabskými emirátmi, uviedla vo vyhlásení Netanjahuova kancelária. Ide podľa médií zrejme o prvé potvrdenie, že sa Netanjahu a prezident SAE vôbec stretli.
Schôdzka sa podľa zdroja agentúry Reuters uskutočnila 26. marca v meste al-Ajn, ktoré leží pri hraniciach Emirátov s Ománom. Lídri rokovali niekoľko hodín, uviedol zdroj.
Spojené arabské emiráty sú jednou z mála arabských krajín, ktoré udržiavajú diplomatické vzťahy s Izraelom. Abrahámovské dohody z roku 2020 sprostredkované Spojenými štátmi normalizovali vzťahy Izraela s Bahrajnom, SAE a Marokom.
Veľvyslanec USA v Izraeli Mike Huckabee v utorok oznámil, že Izrael počas vojny s Iránom poskytol Spojeným arabským emirátom svoje systémy protivzdušnej obrany spolu s personálom na ich obsluhu. SAE patrili medzi hlavné ciele iránskych odvetných útokov, poznamenala agentúra AFP.
Napriek prímeriu medzi USA a Iránom, ktoré vstúpilo do platnosti začiatkom apríla, hlásili Spojené arabské emiráty viacero raketových a dronových útokov z Iránu.
Irán sa počas vojny, ktorú koncom februára vyvolali americko-izraelské útoky na túto islamskú republiku, zameriaval na SAE viac než na ktorúkoľvek inú krajinu.
Na ropu bohaté Spojené arabské emiráty patria medzi hlavných spojencov Spojených štátov v regióne a sú jednou z arabských krajín, ktoré nadviazali oficiálne vzťahy s Izraelom - stalo sa tak v roku 2020 podpisom Abrahámových dohôd.
Výsledkom „tajnej“ návštevy a stretnutia lídrov je „historický prelom“ vo vzťahoch medzi Izraelom a Spojenými arabskými emirátmi, uviedla vo vyhlásení Netanjahuova kancelária. Ide podľa médií zrejme o prvé potvrdenie, že sa Netanjahu a prezident SAE vôbec stretli.
Schôdzka sa podľa zdroja agentúry Reuters uskutočnila 26. marca v meste al-Ajn, ktoré leží pri hraniciach Emirátov s Ománom. Lídri rokovali niekoľko hodín, uviedol zdroj.
Spojené arabské emiráty sú jednou z mála arabských krajín, ktoré udržiavajú diplomatické vzťahy s Izraelom. Abrahámovské dohody z roku 2020 sprostredkované Spojenými štátmi normalizovali vzťahy Izraela s Bahrajnom, SAE a Marokom.
Veľvyslanec USA v Izraeli Mike Huckabee v utorok oznámil, že Izrael počas vojny s Iránom poskytol Spojeným arabským emirátom svoje systémy protivzdušnej obrany spolu s personálom na ich obsluhu. SAE patrili medzi hlavné ciele iránskych odvetných útokov, poznamenala agentúra AFP.
Napriek prímeriu medzi USA a Iránom, ktoré vstúpilo do platnosti začiatkom apríla, hlásili Spojené arabské emiráty viacero raketových a dronových útokov z Iránu.
Irán sa počas vojny, ktorú koncom februára vyvolali americko-izraelské útoky na túto islamskú republiku, zameriaval na SAE viac než na ktorúkoľvek inú krajinu.
Na ropu bohaté Spojené arabské emiráty patria medzi hlavných spojencov Spojených štátov v regióne a sú jednou z arabských krajín, ktoré nadviazali oficiálne vzťahy s Izraelom - stalo sa tak v roku 2020 podpisom Abrahámových dohôd.