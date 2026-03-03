< sekcia Zahraničie
Netanjahu: Konflikt nebude trvať roky, Irán budoval jadrové zariadenia
Šéf Bieleho domu Donald Trump v nedeľu večer naznačil, že operácia proti Iránu bude podľa odhadov USA trvať približne štyri týždne.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Washington/Tel Aviv 3. marca (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondelňajšom rozhovore pre stanicu Fox News uviedol, že Irán budoval nové jadrové zariadenia, na ktoré by o niekoľko mesiacov už nebolo možné zaútočiť. Konflikt na Blízkom východe podľa jeho slov nepotrvá roky, ale môže trvať nejaký čas, píše TASR podľa správ agentúry AFP.
„Začali budovať nové zariadenia, nové miesta, podzemné bunkre, ktoré by v priebehu niekoľkých mesiacov spravili ich programy balistických rakiet a atómových bômb imúnnymi (voči útoku). Ak by sa teraz nepodnikli žiadne kroky, žiadne kroky by sa nemohli podniknúť ani v budúcnosti,“ povedal Netanjahu pre Fox News.
Podľa izraelského premiéra sa z konfliktu nestane „nekonečná vojna“, hoci uznal, že môže „chvíľu trvať“. Šéf Bieleho domu Donald Trump v nedeľu večer naznačil, že operácia proti Iránu bude podľa odhadov USA trvať približne štyri týždne.
Netanjahu tvrdí, že Irán buduje nové jadrové zariadenia od 12-dňovej vojny v júni minulého roku, keď Izrael a Spojené štáty rovnako spustili koordinované útoky na islamskú republiku.
„Začali budovať nové zariadenia, nové miesta, podzemné bunkre, ktoré by v priebehu niekoľkých mesiacov spravili ich programy balistických rakiet a atómových bômb imúnnymi (voči útoku). Ak by sa teraz nepodnikli žiadne kroky, žiadne kroky by sa nemohli podniknúť ani v budúcnosti,“ povedal Netanjahu pre Fox News.
Podľa izraelského premiéra sa z konfliktu nestane „nekonečná vojna“, hoci uznal, že môže „chvíľu trvať“. Šéf Bieleho domu Donald Trump v nedeľu večer naznačil, že operácia proti Iránu bude podľa odhadov USA trvať približne štyri týždne.
Netanjahu tvrdí, že Irán buduje nové jadrové zariadenia od 12-dňovej vojny v júni minulého roku, keď Izrael a Spojené štáty rovnako spustili koordinované útoky na islamskú republiku.