Netanjahu kritizoval Albaneseho za zrušenie víz izraelskému politikovi

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Jeruzalem 19. augusta (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v utorok ostro kritizoval svoj austrálsky náprotivok Anthonyho Albaneseho a označil ho sa „slabého politika“. Reagoval tak na pondelkový krok austrálskej vlády zrušiť víza krajne pravicovému izraelskému politikovi Simchovi Rotmanovi. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„História si bude Albaneseho pamätať za to, čo je: slabý politik, ktorý zradil Izrael a opustil austrálskych Židov,“ uviedla Netanjahuova kancelária v príspevku na platforme X.

AFP pripomína, že vzťahy medzi Izraelom a Austráliou sa zhoršili po tom, ako Canberra oznámila, že na Valnom zhromaždení OSN v septembri plánuje uznať Palestínsky štát.

Na pondelkové zrušenie víz pre Rotmana Izrael odpovedal tým, že zrušil víza austrálskym predstaviteľom pri Palestínskej samospráve.

Austrálska ministerka zahraničných vecí Penny Wongová v utorok uviedla, že zrušenie víz diplomatov bolo „neopodstatnenou reakciou“ Izraela. „V čase, keď je dialóg a diplomacia potrebná viac ako kedykoľvek predtým, Netanjahuova vláda izoluje Izrael a podkopáva medzinárodné úsilie o mier a dvojštátne riešenie,“ dodala Wongová.
