Netanjahu kritizoval Le Driana pre varovanie pred možným apartheidom

Jeruzalem 26. mája (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu kritizoval v stredu "pokrytecké a lživé moralizovanie" vo vyjadreniach francúzskeho ministra zahraničných vecí Jeana-Ivesa Le Driana, ktorý varoval pred možným "dlhodobým apartheidom" v Izraeli. Informuje o tom agentúra AFP.



V súvislosti s potýčkami medzi Židmi a Arabmi, ktoré vypukli vo viacerých izraelských mestách počas najnovšieho konfliktu v pásme Gazy, Le Drian povedal, že "riziko apartheidu je vysoké" bez nezávislého palestínskeho štátu popri Izraeli.



"Keby sme v budúcnosti mali iné riešenie než dvojštátne riešenie, mali by sme zložky dlhodobého apartheidu," povedal Le Drian v nedeľu pre rozhlasovú stanicu RTL a noviny Le Figaro.



Netanjahu v reakcii na to v stredu vyjadril "ostrý protest" proti francúzskej vláde po "poburujúcich" vyjadreniach Le Driana.



"Minister povedal, že Izrael je náchylný stať sa štátom apartheidu – je to drzé, nepravdivé tvrdenie bez akéhokoľvek opodstatnenia," povedal Netanjahu vo videoposolstve, ktoré zverejnil jeho úrad. "Nebudeme akceptovať žiadne pokrytecké a lživé moralizovanie na túto tému," dodal izraelský premiér.



Izraelské vzdušné a delostrelecké útoky na pásmo Gazy pripravili o život 254 Palestínčanov – z toho 66 detí – a zranili viac než 1900 ľudí, uvádza palestínske ministerstvo zdravotníctva. Konflikt vypukol 10. mája a trval 11 dní.



Raketová paľba a ďalšie ostreľovanie izraelského územia z Gazy si vyžiadalo 12 obetí vrátane jedného dieťaťa a jedného tínedžera arabsko-izraelského pôvodu. Zranenia utrpelo 357 ľudí.



Ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW) a izraelská mimovládna organizácia Becelem nedávno obvinili Izrael z prevádzkovania systému "apartheidu", pripomína agentúra AFP. Izrael tieto obvinenia ostro odmieta.