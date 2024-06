Netanjahu kritizoval taktické zastavenia bojov v Gaze oznámené armádou

Jeruzalem 16. júna (TASR) – Izraelský premiér Benjamin Netanjahu kritizoval v nedeľu plány izraelskej armády na to, že každý deň zastaví boje v oblasti jednej z hlavných ciest v Pásme Gazy, aby umožnila dodávky humanitárnej pomoci do tejto palestínskej enklávy. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.



Armáda oznámila, že zastaví operácie od hraničného priechodu Kerem Šalom po Cestu Saláh ad-Dína a v oblasti severne od tohto úseku každý deň od rána do večera miestneho času.



"Keď premiér počul dopoludnia správy o 11-hodinovej humanitárnej prestávke, obrátil sa na svojho vojenského tajomníka a dal jasne najavo, že je to preňho neprijateľné," povedal podľa Reuters nemenovaný izraelský predstaviteľ.



Armáda objasnila, že v meste Rafah, stredobode jej ofenzívy v južnej Gaze, bude pokračovať v normálnych operáciách. V sobotu tam zahynulo osem izraelských vojakov.



Reakcia Netanjahua poukazuje na politické napätie v súvislosti s prísunom pomoci do Pásma Gazy, kde medzinárodné organizácie varujú pred rastúcou humanitárnou krízou.



Izraelský minister pre národnú bezpečnosť Itamar Ben-Gvir, ktorý vedie jednu z nacionalistických náboženských strán v Netanjahuovej vládnej koalícii, myšlienku taktických prestávok odsúdil. Vyhlásil, že o nich rozhodol "hlupák", ktorý by mal prísť o prácu.



Ide o najnovší zo série sporov medzi členmi vládnej koalície a armádou o vedenie vojny v Pásme Gazy. Pred týždňom z vlády odišiel centristický bývalý generál Benny Ganc, ktorý Netanjahua obvinil, že nemá v Gaze skutočnú stratégiu.