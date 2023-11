Netanjahu kritizoval Trudeaua za vyjadrenia o vojne v Pásme Gazy

Ottawa 15. novembra (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v stredu kritizoval kanadského premiéra Justina Trudeaua, ktorý vyzval na ukončenie zabíjania žien a detí vo vojne Izraela s palestínskym militantným hnutím Hamas. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Sledujeme to v televízii, sociálnych médiách, počúvame svedectvá lekárov, rodinných príslušníkov, detí, ktoré prišli o svojich rodičov... Svet je svedkom zabíjania žien, detí, bábätiek. Toto musí prestať," uviedol Trudeau na podujatí v Britskej Kolumbii.



"Nie je to Izrael, kto sa dobrovoľne zameriava na civilistov, ale Hamas, ktorý podpálil a hromadne zabíjal civilistov pri najhorších hrôzach spáchaných na Židoch od holokaustu," reagoval Netanjahu na sociálnej sieti X.



"Zatiaľ čo Izrael robí všetko pre to, aby civilistov držal mimo nebezpečia, Hamas robí všetko pre to, aby ich udržal v nebezpečí," uviedol izraelský premiér s tým, že zodpovednosť by mal niesť Hamas a nie Izrael. "Sily civilizácie musia podporiť Izrael pri porážke barbarstva Hamasu," dodal.



Kanada a ďalšie západne krajiny podporili právo Izraela na sebaobranu po brutálnom útoku Hamasu zo 7. októbra, pri ktorom militanti zabili približne 1200 ľudí a ďalších 240 uniesli. Izrael na útok reagoval bombardovaním a pozemnou inváziou do pásma Gazy, ktoré si podľa palestínskych úradov vyžiadali už vyše 11.300 obetí.



Trudeau uviedol, že Hamas "musí okamžite prestať používať Palestínčanov ako ľudské štíty". Izrael zároveň vyzval na maximálnu zdržanlivosť.



Kanadský premiér v utorok vzdal hold kanadsko-izraelskej mierovej aktivistke Vivian Silverovej (74), ktorá zahynula 7. októbra pri útoku Hamasu. Jej úmrtie potvrdili v utorok, pričom sa pôvodne predpokladalo, že bola rukojemníčkou.