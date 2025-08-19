< sekcia Zahraničie
Netanjahu kritizuje Macrona za údajné podnecovanie antisemitizmu
Na konci júla Macron vyhlásil, že Francúzsko počas septembrového zasadnutia OSN oficiálne uzná Palestínsky štát.
Autor TASR
Jeruzalem 19. augusta (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v liste adresovanom francúzskemu prezidentovi Emmanuelovi Macronovi, do ktorého v utorok nahliadla agentúra AFP, prezidenta skritizoval a obvinil ho, že svojím rozhodnutím uznať Palestínsky štát podnecuje antisemitizmus, píše TASR.
Na konci júla Macron vyhlásil, že Francúzsko počas septembrového zasadnutia OSN oficiálne uzná Palestínsky štát. Týmto oznámením sa Francúzsko pridalo k čoraz dlhšiemu zoznamu krajín, ktoré od začiatku vojny v Pásme Gazy uznali palestínsku štátnosť.
„Vaša výzva na (uznanie) Palestínskeho štátu prilieva olej do ohňa antisemitizmu. Nie je to diplomacia, je to ustupovanie. Je to odmena za teror Hamasu, posilňuje to neochotu Hamasu prepustiť rukojemníkov, povzbudzuje tých, ktorí ohrozujú francúzskych Židov, a podporuje nenávisť voči Židom vo vašich uliciach,“ napísal Netanjahu v liste.
Izraelský premiér ďalej vyzval Macrona, aby sa postavil voči antisemitizmu vo Francúzsku a namiesto slabosti začal rozhodne konať - „a to do jasného termínu: židovského Nového roka, 23. septembra“.
Podľa údajov agentúry AFP najmenej 145 z 193 členov OSN teraz uznáva alebo plánuje uznať Palestínsky štát, vrátane Veľkej Británie, Kanady a Austrálie, ktorá sa na zoznam pridala začiatkom augusta.
Netanjahu v utorok ostro kritizoval svoj austrálsky náprotivok Anthonyho Albaneseho, keď ho v príspevku na oficiálnom účte svojej kancelárie označil za „slabého politika, ktorý zradil Izrael a opustil austrálskych Židov“.
Tento osobný útok prišiel uprostred diplomatickej roztržky medzi oboma krajinami po tom, ako austrálska vláda v pondelok zrušila víza krajne pravicovému izraelskému politikovi Simchovi Rotmanovi. Izrael následnej odpovedal tým, že zrušil víza austrálskym predstaviteľom pri Palestínskej samospráve.
