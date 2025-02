Netanjahu: Krutosť Hamasu nemá hraníc

Jeruzalem 21. februára (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v piatok ráno odsúdil konanie palestínskeho hnutia Hamas. Vo štvrtok z forenznej analýzy vyplynulo, že militanti vo štvrtok neodovzdali telo zosnulej rukojemníčky Širi Bibasovej, ale inej ženy. Podľa premiéra ide o čin "nevýslovného cynizmu". TASR o tom informuje podľa denníka Times of Israel.



Odovzdanie štyroch tiel sa uskutočnilo prostredníctvom Medzinárodného výboru Červeného kríža v meste Chán Júnis na juhu Pásma Gazy vo štvrtok predpoludním. Hamas vystavil rakvy zo zosnulými na pódiu a na každú z nich položil fotografiu obetí. Radikálne hnutie tvrdí, že zomreli počas izraelského ostreľovania ešte na začiatku vojny v Pásme Gazy a z ich smrti obvinili izraelského premiéra.



Malo ísť o pozostatky 83-ročného Odeda Lifšica, Širi Bibasovej a jej dvoch malých synov - Kfira a Ariela, ktorých Palestínčania uniesli z kibucu Nir Oz 7. októbra 2023 počas vpádu na juh Izraela. Odovzdané telo zosnulej ženy nepatrilo Širi Bibasovej, ukázala forenzná analýza.



"Krutosť netvorov z Hamasu nepozná hraníc," vyhlásil v reakcii Netanjahu. "Uniesli nielen otca Jardena Bibasa, mladú matku Širi a ich dve malé deti. Ale nevýslovne cynickým spôsobom nevrátili Širi a do rakvy vložili telo ženy z Gazy," uviedol.



Netanjahu prisľúbil, že Izrael "bude konať rozhodne, aby priviedol Širi domov" spolu so všetkými rukojemníkmi, živými aj mŕtvymi. Prisľúbil tiež, že Hamas "zaplatí za kruté a podlé porušenie dohody."



Izraelský premiér vyjadril ľútosť nad smrťou Lifšica a Bibasovej detí a uviedol, že "boli brutálne zavraždení v zajatí Hamasu počas prvých troch týždňov vojny."



Konanie Hamasu odsúdil aj veľvyslanec Izraela pri OSN Danny Danon. "Toto je nové dno, zlo a krutosť, ktoré nemajú obdoby," uviedol vo svojom vyhlásení. "Neexistujú slová, ktoré by dokázali opísať takéto zverstvo," dodal.



Izraelskí predstavitelia už proti konaniu Hamasu protestovali u sprostredkovateľov dohody o prímerí. Podľa zdrojov denníka Times of Israel je však prioritou izraelskej vlády, aby na sobotu naplánované odovzdanie rukojemníkov prebehlo podľa plánu.