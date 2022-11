Netanjahu má zatiaľ tesnú väčšinu, výsledky očakávajú v piatok

Tel Aviv 2. novembra (TASR) - Bývalý izraelský premiér Benjamin Netanjahu a jeho blok pravicových a nábožensky orientovaných strán zrejme zaznamenal tesné víťazstvo v izraelských parlamentných voľbách. Vyplýva to z výsledkov po sčítaní približne 84 percent hlasov z utorkových volieb. TASR informáciu prevzala zo stredajšej správy agentúry AFP.



"Sme blízko veľkého víťazstva," povedal v stredu Netanjahu podporovateľom svojej strany Likud.



Jeho hlavný rival, dočasný premiér Jair Lapid, svojim stúpencom v Tel Avive povedal, že "nič nie je rozhodnuté" a jeho strana Ješ atid (Budúcnosť existuje) si trpezlivo počká na konečné výsledky. Tie by mali byť známe v piatok.



Utorňajšie voľby v Izraeli boli už piate za uplynulé štyri roky. Volebná účasť dosiahla 71,3 percenta.



Strana Likud by podľa predbežných výsledkov mohla získať 31 kresiel. Spolu s hlasmi strán, ktoré Netanjahua podporujú, by expremiérova prípadná koalícia mohla mať v 120-člennom parlamente k dispozícii 65 mandátov. Tým by sa skončila vláda koalície ôsmich strán na čele s Lapidom, ktorý nahradil Netanjahua v júni 2021. O jeho vláde zloženej z veľmi rôznorodých strán sa hovorilo, že ju spájal iba odpor k Netanjahuovi. Jej pád viedol k predčasným voľbám.