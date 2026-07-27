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Netanjahu: Mamdani podnecuje nenávisť, židia v New Yorku majú strach
Podľa údajov palestínskych orgánov pri izraelských útokoch v Pásme Gazy zahynulo od októbra 2023 viac než 73.000 ľudí vrátane vyše 21.000 detí.
Autor TASR
Tel Aviv 27. júla (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v nedeľu v rozhovore pre americkú stanicu Fox News povedal, že navštívi New York - napriek tomu, že tamojší primátor Zohran Mamdani vyzval federálne orgány Spojených štátov na zadržanie predsedu izraelskej vlády. Netanjahu obvinil Mamdaniho z „podnecovania nenávisti,“ informuje TASR.
„Pozrite sa, čo robí. Podnecuje nenávisť. Mal by byť primátorom všetkých Newyorčanov, židov, kresťanov, moslimov, každého, no on sa snaží otočiť jednu skupinu voči druhej,“ vyhlásil Netanjahu o Mamdanim.
Primátor New Yorku tento mesiac pre denník New York Times potvrdil, že spolu s právnym oddelením mesta rokujú o zadržaní Netanjahua v prípade, že v septembri pricestuje do New Yorku na Valné zhromaždenie OSN. Netanjahua pritom označil za vojnového zločinca a „architekta strašnej genocídy“ palestínskeho ľudu, na ktorého vydal zatykač Medzinárodný trestný súd (ICC). Americký prezident Donald Trump však následne prisľúbil, že ak tak izraelský premiér spraví, zadržaní nebude.
Mamdani minulý týždeň v utorok uviedol, že jeho úrad nemá právomoc vykonať zatykač ICC vydaný na izraelského premiéra a federálnych úradníkov Spojených štátov preto vyzval, aby zasiahli oni.
Netanjahu tvrdí, že americkí židia mu povedali, že sa čoraz viac boja. „Teraz sa boja a myslím, že nie je náhoda, že po tom, čo (Mamdani) predniesol ten nenávistný prejav proti Izraelu a proti mne, na ďalší deň bodli žida vychádzajúceho zo synagógy,“ uviedol.
Minulý týždeň došlo na Manhattane k dvom samostatným útokom, pri ktorých útočník bodol muža ázijského a muža židovského pôvodu. Podľa očitých svedkov počas obidvoch útokov kričal arabskú frázu „Allahu Akbar“, teda „Boh je najväčší“. Polícia útočníka zadržala a obvinila z nenávistných činov.
Izraelský premiér uviedol, že napriek Mamdaniho opakovaným tvrdeniam, že nie je vítaný v New Yorku, plánuje do tohto mesta pricestovať na Valné zhromaždenie OSN, kde podľa svojich slov „povie pravdu“ a bude brániť Izrael a jeho väzby na Spojené štáty.
Stanica BBC pripomína, že Mamdani počas svojej kampane za primátora New Yorku prisľúbil vykonať zatykač ICC vydaný na Netanjahua.
Medzinárodný trestný súd v roku 2024 uviedol, že Netanjahua podozrieva zo spáchania údajných vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti súvisiacich s izraelskou ofenzívou v Pásme Gazy, ktorá nasledovala po útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas zo 7. októbra 2023.
Izrael odmieta obvinenia z páchania vojnových zločinov v palestínskej enkláve a Netanjahu označil tieto obvinenia za „vymyslené“.
Podľa údajov palestínskych orgánov pri izraelských útokoch v Pásme Gazy zahynulo od októbra 2023 viac než 73.000 ľudí vrátane vyše 21.000 detí.
„Pozrite sa, čo robí. Podnecuje nenávisť. Mal by byť primátorom všetkých Newyorčanov, židov, kresťanov, moslimov, každého, no on sa snaží otočiť jednu skupinu voči druhej,“ vyhlásil Netanjahu o Mamdanim.
Primátor New Yorku tento mesiac pre denník New York Times potvrdil, že spolu s právnym oddelením mesta rokujú o zadržaní Netanjahua v prípade, že v septembri pricestuje do New Yorku na Valné zhromaždenie OSN. Netanjahua pritom označil za vojnového zločinca a „architekta strašnej genocídy“ palestínskeho ľudu, na ktorého vydal zatykač Medzinárodný trestný súd (ICC). Americký prezident Donald Trump však následne prisľúbil, že ak tak izraelský premiér spraví, zadržaní nebude.
Mamdani minulý týždeň v utorok uviedol, že jeho úrad nemá právomoc vykonať zatykač ICC vydaný na izraelského premiéra a federálnych úradníkov Spojených štátov preto vyzval, aby zasiahli oni.
Netanjahu tvrdí, že americkí židia mu povedali, že sa čoraz viac boja. „Teraz sa boja a myslím, že nie je náhoda, že po tom, čo (Mamdani) predniesol ten nenávistný prejav proti Izraelu a proti mne, na ďalší deň bodli žida vychádzajúceho zo synagógy,“ uviedol.
Minulý týždeň došlo na Manhattane k dvom samostatným útokom, pri ktorých útočník bodol muža ázijského a muža židovského pôvodu. Podľa očitých svedkov počas obidvoch útokov kričal arabskú frázu „Allahu Akbar“, teda „Boh je najväčší“. Polícia útočníka zadržala a obvinila z nenávistných činov.
Izraelský premiér uviedol, že napriek Mamdaniho opakovaným tvrdeniam, že nie je vítaný v New Yorku, plánuje do tohto mesta pricestovať na Valné zhromaždenie OSN, kde podľa svojich slov „povie pravdu“ a bude brániť Izrael a jeho väzby na Spojené štáty.
Stanica BBC pripomína, že Mamdani počas svojej kampane za primátora New Yorku prisľúbil vykonať zatykač ICC vydaný na Netanjahua.
Medzinárodný trestný súd v roku 2024 uviedol, že Netanjahua podozrieva zo spáchania údajných vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti súvisiacich s izraelskou ofenzívou v Pásme Gazy, ktorá nasledovala po útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas zo 7. októbra 2023.
Izrael odmieta obvinenia z páchania vojnových zločinov v palestínskej enkláve a Netanjahu označil tieto obvinenia za „vymyslené“.
Podľa údajov palestínskych orgánov pri izraelských útokoch v Pásme Gazy zahynulo od októbra 2023 viac než 73.000 ľudí vrátane vyše 21.000 detí.