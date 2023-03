Netanjahu možno príde o kľúčového advokáta vo svojej korupčnej kauze

Jeruzalem 27. marca (TASR) - Kľúčový člen tímu právnikov obhajujúcich Benjamina Netanjahua údajne izraelskému premiérovi pohrozil, že ho prestane ďalej zastupovať, ak vláda nezastaví revíziu súdnictva, ktorá v Izraeli vyvolala veľké protesty opozície i verejnosti.



Ako v pondelok na svojom webe napísal denník The Times of Israel, Netanjahuovi takto pohrozil advokát Boaz Ben Tzur, kľúčový člen tímu obhajcov v tzv. kauze 4000.



Netanjahu je súdený v troch prípadoch korupcie. V kauze 1000 a v kauze 2000 čelí obvineniam z podvodu a porušenia dôvery a v prípade 4000 obvineniam z úplatkárstva, podvodu a porušenia dôvery.



Premiér svoje pochybenia odmieta a tvrdí, že obvinenia boli vykonštruované v rámci politického puču, ktorý viedla polícia a štátne zastupiteľstvo.



Prípad 4000 je najzávažnejším z týchto troch prípadov - podľa polície existujú dôkazy, že Netanjahu prijal úplatky a snažil sa ovplyvniť médiá vo svoj prospech.



Netanjahu údajne ako minister komunikácií a predseda vlády presadzoval regulačné rozhodnutia, z ktorých mal prospech Šaul Elovič - ten aj ovládal kontrolný balík akcií spoločnosti Bezek - najväčšej telekomunikačnej firmy v Izraeli. Netanjahu konal v prospech Eloviča napriek nesúhlasu ministerstva komunikácií. Výmenou za to údajne získal možnosť vplývať na obsah spravodajského webu Walla, ktorý podliahal Elovičovi.