Netanjahu musí do polnoci zostaviť novú vládu

Jeruzalem 4. mája (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu musí do polnoci zostaviť novú vládnu koalíciu, inak jeho strane hrozí, že prvýkrát po 12 rokoch pôjde do opozície, informovala v utorok agentúra AP.



Od volieb 23. marca sa Netanjahuovi nedarí zostaviť vládu s podporou parlamentnej väčšiny. Situáciu mu komplikujú aj roztržky s bývalými spojencami. Napríklad strana Nová nádej, ktorú vedie premiérov bývalý stranícky kolega Gideon Saar, odmietla byť vo vláde s Netanjahuom pre osobné nezhody.



Na zostavenie novej vlády dostal premiér štyri týždne. Ak sa mu vládu nepodarí zostaviť do stredajšej polnoci, bude musieť vrátiť poverenie, ktoré dostal od prezidenta Reuvena Rivlina. Ten môže dať úradujúcemu premiérovi na zostavenie vlády ďalšie dva týždne, avšak poverenie môže dať tiež niekomu z Netanjahuových oponentov alebo v krajnom prípade prenechať záležitosť parlamentu.



Za posledné dva roky sa v Izraeli konali už štvrté voľby a všetky sa skončili patom. Ak by sa vládu opäť nepodarilo zostaviť, krajinu zrejme na jeseň čakajú ďalšie voľby.



Netanjahu zároveň čelí obvineniam z podvodu, narušenia dôvery a úplatkárstva. Podľa svedkov Netanjahu si výmenou za ústretové kroky voči vlastníkom médií zabezpečil vytváranie pozitívneho mediálneho obrazu o svojej osobe. Od spriatelených miliardárov údajne prijal luxusné dary v hodnote zhruba 700.000 šekelov (184.000 eur). Netanjahu všetky obvinenia poprel.