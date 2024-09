Netanjahu na návrh prímeria nereagoval, armáda ďalej útočí na Libanon

Tel Aviv 26. septembra (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu na návrh dočasného prímeria v Libanone neodpovedal a armáde nariadil, aby nateraz pokračovala v útokoch plnou silou. Uviedla to vo vyhlásení jeho kancelária, na ktorú sa vo svojej správe odvolala agentúra Reuters.



Dovedna 12 krajín vrátane Spojených štátov, Európskej únie a niekoľkých arabských štátov v spoločnom vyhlásení vyzvali na trojtýždňové prímerie v Libanone, kde v priebehu posledných dní podnikol Izrael stovky útokov na ciele proiránskeho hnutia Hizballáh.



Predstavitelia podľa izraelských médií tiež tvrdili, že prímerie očakávajú v priebehu niekoľkých hodín. Kancelária izraelského premiéra uviedla, že tieto informácie sú mylné.



"Ide o americko-francúzsky návrh, na ktorý premiér (Netanjahu) ani nereagoval,“ uvádza sa vo vyhlásení. To zároveň popiera informáciu izraelských médií, že Netanjahu nariadil armáde, aby zmiernila útoky v Libanone. Tie si od pondelka vyžiadali už viac než 600 obetí na životoch.



Izraelský minister zahraničných vecí Jisrael Kac taktiež vyhlásil, že k žiadnemu prímeriu s Hizballáhom nedôjde a armáda bude bojovať až do "víťazstva" a "bezpečného návratu" obyvateľov severu Izraela do svojich domovov. Podľa AFP takto odkazoval na desaťtisíce vysídlených Izraelčanov.



Izraelská armáda v noci na štvrtok podnikla údery na 75 cieľov Hizballáhu na juhu a východe Libanonu. Tvrdí, že okrem iného zasiahla aj sklady zbraní, raketomety a budovy používané týmto militantným hnutím. Nové nálety podľa armády pokračovali aj dopoludnia, o ich dôsledkoch a podrobnostiach chce informovať neskôr.



Po nočných izraelských zásahoch hlásili z mesta Junín na severovýchode Libanonu najmenej 23 obetí. Podľa tamojšieho starostu išlo prevažne o ženy a detí zo Sýrie, uviedla agentúra Reuters. Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) uviedlo, že od začiatku izraelského bombardovania v Libanone prišlo o život vyše 100 sýrskych utečencov.



Na Izrael vo štvrtok z Libanonu vypálili 45 striel. Niekoľko z nich sa podľa armády podarilo zneškodniť, zatiaľ čo ostatné spadli do otvoreného priestranstva. Ani v jednom prípade armáda nespresnila ich počet, zatiaľ nehlásila ani žiadnych zranených.