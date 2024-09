Netanjahu na pôde OSN obhajoval útoky a vyhlásil, že chce mier

New York 27. septembra (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v piatok vo Valnom zhromaždení OSN vyhlásil, že prišiel vyvrátiť nepravdy, ktoré počul od iných svetových lídrov počas ich prejavov v priebehu tohto týždňa. Povedal, že pôvodne neplánoval do New Yorku cestovať, pretože jeho krajina je vo vojne a podľa jeho slov bojuje o život. Trval na tom, že Izrael chce mier a z rozrastajúceho konfliktu v regióne obvinil Irán, informuje TASR podľa svetových agentúr.



"Keď som si vypočul klamstvá a ohováranie, ktoré na moju krajinu uviedli mnohí rečníci na tomto pódiu, rozhodol som sa sem prísť a uviesť veci na správnu mieru," uviedol Netanjahu, ktorého niektoré delegácie privítali potleskom, zatiaľ čo tie z Libanonu, Iránu či palestínskych území odišli.



Počas prejavu obhajoval už takmer rok trvajúce útoky zamerané na palestínske hnutie Hamas v Pásme Gazy, ktoré si tam podľa tamojších úradov vyžiadali viac ako 41.000 obetí a premenili palestínsku enklávu na nepoznanie.



"Táto vojna sa teraz môže skončiť. Stačí, ak sa Hamas vzdá, zloží zbrane a prepustí všetkých rukojemníkov," spresnil Netanjahu s tým, že "ak to neurobia... budeme bojovať, kým nedosiahneme úplné víťazstvo. Úplné víťazstvo."



V posledných dňoch však Izrael upriamil svoju pozornosť aj na hranice s Libanonom, kde útočí na militantov Hizballáhu. Boje medzi Izraelom a proiránskym hnutím vyhnali z domovov desaťtisíce ľudí na oboch stranách hranice. "Pokiaľ si Hizballáh vyberie cestu vojny, Izrael nemá na výber a má plné právo odstrániť túto hrozbu a vrátiť našich občanov do bezpečia ich domovov," povedal Netanjahu s tým, že operácie proti militantnej skupine budú pokračovať, kým Izrael nedostane tento svoj cieľ.



Netanjahu obvinil z rozrastajúceho sa konfliktu na Blízkom východe Irán. Povedal, že Izrael sa bráni proti Teheránu na siedmich frontoch. "V Iráne neexistuje miesto, na ktoré by dlhá ruka Izraela nedosiahla. A to platí pre celý Blízky východ," pohrozil prípadným útokom na úhlavného nepriateľa svojej krajiny.



Na záver vyhlásil, že OSN sa stala "opovrhnutiahodnou fraškou", keď odsúdil podľa jeho slov nespravodlivé zaobchádzanie tejto svetovej organizácie s Izraelom.