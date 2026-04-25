Sobota 25. apríl 2026
Netanjahu napriek prímeriu nariadil nové útoky na Hizballáh

.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Jeruzalem 25. apríla (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v sobotu nariadil armáde, aby tvrdo zasiahla proti libanonskému militantnému hnutiu Hizballáh po tom, čo izraelské ozbrojené sily uviedli, že hnutie viackrát porušilo dohodnuté prímerie. TASR o tom informuje s odvolaním na agentúru AFP.

Z krátkeho vyhlásenia Netanjahuovej kancelárie vyplýva, že premiér „nariadil izraelským ozbrojeným silám, aby podnikli mocný útok na ciele Hizballáhu v Libanone.“

Niekoľko hodín predtým izraelská armáda v niekoľkých vyhláseniach uviedla, že „zneškodnila viac ako 15 teroristov v južnom Libanone“, vrátane troch, ktorí riadili vozidlo „naložené zbraňami“. Okrem toho obvinila Hizballáh z vypúšťania dronov na jej vojakov. Ide podľa nej o „hrubé porušenie dohôd o prímerí“.

Izrael pokračuje v úderoch napriek desaťdňovému prímeriu v Libanone, ktoré sa začalo v noci na 17. apríla. Americký prezident Donald Trump vo štvrtok neskoro večer oznámil, že prímerie sa predĺži o tri týždne, a to aj napriek jeho porušovaniu. Izrael si podľa vlastných slov vyhradzuje právo reagovať vojensky na bezprostredné hrozby v súlade s podmienkami prímeria.
.

