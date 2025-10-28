< sekcia Zahraničie
Netanjahu nariadil armáde okamžité útoky na Pásmo Gazy
Autor TASR
Tel Aviv 28. októbra (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v utorok nariadil armáde, aby okamžite vykonala intenzívne útoky na Pásmo Gazy, kde je v súčasnosti v platnosti prímerie medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. V utorok to oznámila kancelária Netanjahua po tom, čo premiér obvinil Hamas z porušenia prímeria. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
