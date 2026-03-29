Nedela 29. marec 2026
Netanjahu nariadil armáde rozšíriť bezpečnostnú zónu na juhu Libanonu

Na snímke izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Tel Aviv 29. marca (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v nedeľu oznámil, že nariadil armáde ďalej rozšíriť existujúcu bezpečnostnú zónu na juhu Libanonu. V krajine pokračuje pozemná operácia izraelských síl proti militantnom zo šiitského hnutia Hizballáh. Od začiatku marca izraelské útoky v Libanone podľa najnovšej bilancie pripravili o život viac než 1200 ľudí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Rozšírenie nárazníkovej zóny má podľa Netanjahu za cieľ „definitívne eliminovať hrozbu invázie zo strany Hizballáhu a zabrániť v streľbe protitankových rakiet v blízkosti hraníc“.

Sme odhodlaní zásadným spôsobom zmeniť situáciu na severe,“ povedal Netanjahu vo videu po návšteve veliteľstva armády v severnom Izraeli. Minister obrany Jisrael Kac tento týždeň vyhlásil, že izraelská armáda sily prevezme kontrolu nad južným Libanonom až po rieku Lítání.

Netanjahu pripustil, že Hizballáh si aj po pozemných a vzdušných útokoch zachoval „zvyšné kapacity“ na ostreľovanie Izraela raketami, hnutie však podľa neho utrpelo ťažké straty.

Irán už nie je tým istým Iránom, Hizballáh už nie je tým istým Hizballáhom a Hamas už nie je tým istým Hamasom,“ povedal s tým, že už to nie sú „teroristické armády, ktoré ohrozujú našu existenciu“, ale „porazení nepriatelia, ktorí bojujú o vlastné prežitie“.

Libanon bol do vojny na Blízkom východe, ktorú vyvolali americké a izraelské údery na Irán 28. februára, vtiahnutý 2. marca po tom, čo Hizballáh v odplate za zabitie iránskeho najvyššieho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího vypálil rakety na Izrael.

Izrael v reakcii spustil rozsiahle letecké útoky na Bejrút a neskôr aj pozemnú inváziu do Libanonu. Tamojšia vláda odvtedy zakázala vojenské aktivity Hizballáhu a vyzvala ho na odovzdanie zbraní. Izraelské údery si podľa libanonských úradov od 2. marca vyžiadali už viac než 1200 obetí.
