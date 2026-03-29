Netanjahu nariadil armáde rozšíriť bezpečnostnú zónu na juhu Libanonu
Izraelské údery si podľa libanonských úradov od 2. marca vyžiadali už viac než 1200 obetí.
Autor TASR
Tel Aviv 29. marca (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v nedeľu oznámil, že nariadil armáde ďalej rozšíriť existujúcu bezpečnostnú zónu na juhu Libanonu. V krajine pokračuje pozemná operácia izraelských síl proti militantnom zo šiitského hnutia Hizballáh. Od začiatku marca izraelské útoky v Libanone podľa najnovšej bilancie pripravili o život viac než 1200 ľudí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Rozšírenie nárazníkovej zóny má podľa Netanjahu za cieľ „definitívne eliminovať hrozbu invázie zo strany Hizballáhu a zabrániť v streľbe protitankových rakiet v blízkosti hraníc“.
„Sme odhodlaní zásadným spôsobom zmeniť situáciu na severe,“ povedal Netanjahu vo videu po návšteve veliteľstva armády v severnom Izraeli. Minister obrany Jisrael Kac tento týždeň vyhlásil, že izraelská armáda sily prevezme kontrolu nad južným Libanonom až po rieku Lítání.
Netanjahu pripustil, že Hizballáh si aj po pozemných a vzdušných útokoch zachoval „zvyšné kapacity“ na ostreľovanie Izraela raketami, hnutie však podľa neho utrpelo ťažké straty.
„Irán už nie je tým istým Iránom, Hizballáh už nie je tým istým Hizballáhom a Hamas už nie je tým istým Hamasom,“ povedal s tým, že už to nie sú „teroristické armády, ktoré ohrozujú našu existenciu“, ale „porazení nepriatelia, ktorí bojujú o vlastné prežitie“.
Libanon bol do vojny na Blízkom východe, ktorú vyvolali americké a izraelské údery na Irán 28. februára, vtiahnutý 2. marca po tom, čo Hizballáh v odplate za zabitie iránskeho najvyššieho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího vypálil rakety na Izrael.
Izrael v reakcii spustil rozsiahle letecké útoky na Bejrút a neskôr aj pozemnú inváziu do Libanonu. Tamojšia vláda odvtedy zakázala vojenské aktivity Hizballáhu a vyzvala ho na odovzdanie zbraní. Izraelské údery si podľa libanonských úradov od 2. marca vyžiadali už viac než 1200 obetí.
Rozšírenie nárazníkovej zóny má podľa Netanjahu za cieľ „definitívne eliminovať hrozbu invázie zo strany Hizballáhu a zabrániť v streľbe protitankových rakiet v blízkosti hraníc“.
„Sme odhodlaní zásadným spôsobom zmeniť situáciu na severe,“ povedal Netanjahu vo videu po návšteve veliteľstva armády v severnom Izraeli. Minister obrany Jisrael Kac tento týždeň vyhlásil, že izraelská armáda sily prevezme kontrolu nad južným Libanonom až po rieku Lítání.
Netanjahu pripustil, že Hizballáh si aj po pozemných a vzdušných útokoch zachoval „zvyšné kapacity“ na ostreľovanie Izraela raketami, hnutie však podľa neho utrpelo ťažké straty.
„Irán už nie je tým istým Iránom, Hizballáh už nie je tým istým Hizballáhom a Hamas už nie je tým istým Hamasom,“ povedal s tým, že už to nie sú „teroristické armády, ktoré ohrozujú našu existenciu“, ale „porazení nepriatelia, ktorí bojujú o vlastné prežitie“.
Libanon bol do vojny na Blízkom východe, ktorú vyvolali americké a izraelské údery na Irán 28. februára, vtiahnutý 2. marca po tom, čo Hizballáh v odplate za zabitie iránskeho najvyššieho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího vypálil rakety na Izrael.
Izrael v reakcii spustil rozsiahle letecké útoky na Bejrút a neskôr aj pozemnú inváziu do Libanonu. Tamojšia vláda odvtedy zakázala vojenské aktivity Hizballáhu a vyzvala ho na odovzdanie zbraní. Izraelské údery si podľa libanonských úradov od 2. marca vyžiadali už viac než 1200 obetí.