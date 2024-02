Netanjahu nariadil pripraviť plán na evakuáciu civilistov z Rafahu

Tel Aviv 9. februára (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v piatok nariadil armáde, aby pred očakávanou pozemnou inváziou pripravila plán na evakuáciu mesta Rafah na juhu Pásma Gazy, v ktorom žije takmer polovica z 2,4 milióna obyvateľov tejto palestínskej enklávy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



Izrael čelí medzinárodnej kritike v súvislosti s plánom invázie do Rafahu, ktorý sa nachádza na hraniciach Gazy s Egyptom. Podľa Izraela je toto mesto poslednou zostávajúcou baštou militantného hnutia Hamas a armáda tam potrebuje poslať svojich vojakov so zámerom dokončiť plán vojny proti týmto militantom.



Netanjahu v piatok podľa jeho kancelárie povedal, že v Rafahu, v ktorom je podľa odhadov nazhromaždených 1,5 milióna Palestínčanov utekajúcich pred vojnou, je potrebné vykonať masívnu operáciu.



Bezpečnostných predstaviteľov poveril zostavením "kombinovaného plánu", ktorý by zahŕňal evakuáciu civilistov z Rafahu a následné vojenské ťaženie s cieľom zničiť posledné oddiely Hamasu.



Izraelské sily už počas piatka bombardovali ciele v tomto meste. K útoku došlo niekoľko hodín po tom, čo administratíva amerického prezidenta Joea Bidena a humanitárne organizácie varovali Izrael pred rozšírením pozemnej ofenzívy do civilistami preplneného Rafahu. Podľa vyjadrení rezortu diplomacie USA by takáto ofenzíva "bez plánovania a premýšľania v oblasti, kde sa ukrýva milión ľudí, viedla ku katastrofe."



Izraelské nálety z noci na piatok tam podľa agentúry AP zasiahli dve obytné budovy. Armáda tiež bombardovala dve ďalšie miesta v strednej časti Pásma Gazy, pričom zasiahla a poškodila aj materskú školu, ktorá v súčasnosti funguje ako útočisko pre vysídlených Palestínčanov.



Prezident USA Biden vo štvrtok vyhlásil, že postup Izraela vo vojne, ktorú rozpútal bezprecedentný útok Hamasu z vlaňajšieho októbra, je "prehnaný". Podľa AP ide o dosiaľ najtvrdšiu kritiku Washingtonu na adresu Izraela - blízkeho spojenca USA.



Hamasom riadené ministerstvo zdravotníctva v Pásme Gazy v piatok uviedlo, že počet obetí izraelského počínania v enkláve sa blíži k 28.000. AP dodáva, že toto číslo nerozlišuje medzi civilistami a ozbrojencami, ktorí vo vojne zahynuli.



Útoky militantov z Hamasu i ďalších palestínskych skupín na Izrael, ku ktorým došlo vlani v októbri, si vyžiadali najmenej 1200 obetí, prevažne civilistov. Okrem toho komandá zajali aj 253 rukojemníkov a zavliekli ich do Pásma Gazy.