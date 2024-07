Netanjahu nariadil vyslať izraelskú delegáciu na rokovania s Hamasom

Jeruzalem 21. júla (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu nariadil, aby izraelská delegácia poverená vyjednávaním o dohode o rukojemníkoch zadržiavaných v Pásme Gazy bola vo štvrtok vyslaná na rokovania s predstaviteľmi palestínskeho radikálneho hnutia Hamas.



Podľa agentúry Reuters o tom v nedeľu informoval úrad predsedu izraelskej vlády. V jeho vyhlásení sa však neuvádza cieľ cesty izraelskej delegácie.



Spravodajský web The Times of Israel (TOI) s odvolaním sa na izraelský verejnoprávny telerozhlas KAN doplnil, že delegácia na čele s hlavným izraelským vyjednávačom, šéfom tajnej služby Mosad Davidom Barneom, zamieri do katarskej Dauhy, kde sa uskutočnili aj predchádzajúce kolá rozhovorov o rukojemníkoch a prímerí.



Snahy o prímerie vo vojne odohrávajúcej sa v Pásme Gazy, ktoré sprostredkúvali Katar a Egypt s podporou Spojených štátov, doteraz neviedli k žiadnej dohode.



Z patovej situácie, ktorá na rokovaniach vznikla, sa navzájom obviňujú obe strany konfliktu trvajúceho už viac ako deväť mesiacov.



Reuters dodal, že vydaniu správy o Netanjahuovom pokyne predchádzali v nedeľu jeho konzultácie s členmi izraelskej delegácie i s vysokými predstaviteľmi izraelských bezpečnostných zložiek.



Tieto konzultácie sa uskutočnili deň pred Netanjahuovým odletom do Washingtonu.



Premiér mal pôvodne odletieť do USA v nedeľu večer, ale po tom, ako sa jeho stretnutie s americkým prezidentom Joeom Bidenom presunulo na utorok, bol odlet odložený na pondelok ráno.



Medzičasom sa na letisku Bena Guriona pri Tel Avive, odkiaľ bude Netanjahu v pondelok ráno odlietať, zhromažďujú protivládni demonštranti, ktorí ho vyzývajú, aby necestoval do Washingtonu, ak sa predtým nepodpíše dohoda s Hamasom, ktorá by umožnila návrat rukojemníkov z Pásma Gazy, informoval na svojom webe TOI.