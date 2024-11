Netanjahu nariadil vyslať lietadlá pre Izraelčanov v Amsterdame

Tel Aviv 8. novembra (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v noci na piatok nariadil okamžite vyslať dve lietadlá do Amsterdamu, kde podľa neho došlo k "závažnému incidentu" násilia voči izraelským občanom. V holandskej metropole boli podľa médií napadnutí fanúšikovia futbalového klubu Maccabi Tel Aviv, informuje TASR.



Agentúra DPA napísala, že po futbalovom zápase Ajaxu Amsterdam proti Maccabi Tel Aviv vypukli násilné strety medzi propalestínskymi demonštrantmi a izraelskými fanúšikmi. Polícia hlásila výtržnosti na viacerých miestach v centre hlavného mesta, avšak nešpecifikovala, ktorá strana bola za násilnosti zodpovedná.



Izraelské ministerstvo zahraničných vecí medzičasom uviedlo, že zranených je desať Izraelčanov a s ďalšími dvomi stratilo kontakt. Stav zranených nie je nateraz známy.



Na zápas podľa predpokladov vycestovalo približne 3000 Izraelčanov. Izraelský denník Haarec tvrdí, že v Amsterdame ich po prehre izraelskej strany napadli maskovaní útočníci na rôznych miestach, pričom údajne išlo o koordinované útoky.



Amsterdamská stanica AT5 uviedla, že demonštranti hádzali stoličky na izraelských fanúšikov. Mobilné policajné jednotky podľa nej Izraelčanov chránili a eskortovali ich do hotelov.



DPA s odvolaním sa na políciu informovala, že zadržaných bolo 57 osôb, pričom desať izraelských fanúšikov zadržali za narúšanie verejného poriadku a nelegálne držanie zábavnej pyrotechniky.



Jeden z fanúšikov povedal, že útočníci vykrikovali na podporu Palestínčanov a ďalšie urážky v arabčine. Portál denníka The Times of Israel (TOI) vo svojej správe odkázal na video z Amsterdamu, na ktorom niektorí z útočníkov držali palestínske vlajky.



"Predseda vlády vníma tento hrozný incident s veľkou vážnosťou a žiada holandskú vládu a bezpečnostné zložky, aby proti výtržníkom rázne a rýchlo zakročili a zaistili bezpečnosť našich občanov," uvádza sa vo vyhlásení Netanjahuovej kancelárie.



Izraelský veľvyslanec pri OSN Danny Danon označil najnovšie násilie za "pogrom".