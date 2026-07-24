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Netanjahu nariadil založenie nových osád na Západnom brehu Jordánu
Na Západnom brehu Jordánu došlo v piatok k potýčke medzi Palestínčanmi a Izraelčanmi, ktorá si na oboch stranách vyžiadala niekoľko obetí.
Autor TASR
Jeruzalem 24. júla (TASR) - Izraelská vláda založí na okupovanom Západnom brehu Jordánu nové osady a legalizuje viaceré už existujúce osady, oznámil v piatok premiér Benjamin Netanjahu. Agentúra AFP uvádza, že týmto krokom reagoval na najnovšie násilnosti v regióne, ku ktorým došlo predtým v priebehu piatka, píše TASR.
Netanjahu o novej „sérii krokov“ informoval spolu s ministrom obrany Jisraelom Kacom. Patria medzi ne napríklad razie v palestínskych dedinách podozrivých z ukrývania militantov a „urýchlenie legalizácie poľnohospodárskych osád a zriaďovanie nových“.
AFP zdôrazňuje, že všetky osady Izraela v tejto oblasti sú podľa medzinárodného práva nelegálne.
Na Západnom brehu Jordánu došlo v piatok k potýčke medzi Palestínčanmi a Izraelčanmi, ktorá si na oboch stranách vyžiadala niekoľko obetí.
Izraelská armáda uviedla, že v regióne odpovedala na útok na izraelských civilistov, ktorí boli na túre v blízkosti osady Havat Gilad. Útočníci sa podľa nej zmocnili zbrane príslušníka bezpečnostných síl, ktorý dorazil na miesto incidentu, a začali strieľať na turistov.
Ozbrojené sily pôvodne hlásili iba jednu obeť, o niekoľko hodín neskôr však potvrdili aj smrť druhej osoby. Podľa portálu Times of Israel (TOI) išlo o vojakov vo veku 32 a 27 rokov.
Palestínske ministerstvo zdravotníctva zase v priebehu dňa informovalo o štyroch mŕtvych Palestínčanoch a rovnakom počte zranených.
Armáda Izraela ešte pred Netanjahuovým vyhlásením avizovala, že sa pripravuje na spustenie rozsiahlej operácie v tomto regióne.
Izrael okupuje Západný breh Jordánu od roku 1967. Na tomto území žije viac než 500.000 izraelských osadníkov medzi približne tromi miliónmi Palestínčanov.
Násilie na Západnom brehu Jordánu eskalovalo po začiatku vojny v Pásme Gaze, ktorú 7. októbra 2023 vyvolal útok palestínskeho hnutia Hamas na Izrael.
Netanjahu o novej „sérii krokov“ informoval spolu s ministrom obrany Jisraelom Kacom. Patria medzi ne napríklad razie v palestínskych dedinách podozrivých z ukrývania militantov a „urýchlenie legalizácie poľnohospodárskych osád a zriaďovanie nových“.
AFP zdôrazňuje, že všetky osady Izraela v tejto oblasti sú podľa medzinárodného práva nelegálne.
Na Západnom brehu Jordánu došlo v piatok k potýčke medzi Palestínčanmi a Izraelčanmi, ktorá si na oboch stranách vyžiadala niekoľko obetí.
Izraelská armáda uviedla, že v regióne odpovedala na útok na izraelských civilistov, ktorí boli na túre v blízkosti osady Havat Gilad. Útočníci sa podľa nej zmocnili zbrane príslušníka bezpečnostných síl, ktorý dorazil na miesto incidentu, a začali strieľať na turistov.
Ozbrojené sily pôvodne hlásili iba jednu obeť, o niekoľko hodín neskôr však potvrdili aj smrť druhej osoby. Podľa portálu Times of Israel (TOI) išlo o vojakov vo veku 32 a 27 rokov.
Palestínske ministerstvo zdravotníctva zase v priebehu dňa informovalo o štyroch mŕtvych Palestínčanoch a rovnakom počte zranených.
Armáda Izraela ešte pred Netanjahuovým vyhlásením avizovala, že sa pripravuje na spustenie rozsiahlej operácie v tomto regióne.
Izrael okupuje Západný breh Jordánu od roku 1967. Na tomto území žije viac než 500.000 izraelských osadníkov medzi približne tromi miliónmi Palestínčanov.
Násilie na Západnom brehu Jordánu eskalovalo po začiatku vojny v Pásme Gaze, ktorú 7. októbra 2023 vyvolal útok palestínskeho hnutia Hamas na Izrael.