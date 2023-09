Netanjahu navrhol projekty spájajúce Blízky východ s Európou

Nikózia 4. septembra (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v nedeľu počas návštevy Cypru navrhol vytvorenie projektov v oblasti infraštruktúry vrátane optickej siete spájajúcej Áziu a Blízky východ s Európou. TASR správu prevzala z agentúry AP a spravodajského webu i24.



Netanjahu na spoločnej tlačovej konferencii s cyperským prezidentom Nikosom Christodoulidesom povedal, že obe krajiny majú možnosť vytvoriť koridor v oblasti infraštruktúry, ktorý bude viesť z Ázie cez územie Izraela na Arabský polostrov a do Európy, píše i24 News.



Premiér tiež zdôraznil strategický význam siete využívajúcej optické vlákna v rámci tohto koridoru. Označil ju za najkratšiu, najbezpečnejšiu a hospodársky najvýhodnejšiu trasu. Takéto projekty sú podľa jeho slov realizovateľné, ak Izrael normalizuje svoje vzťahy s ďalšími krajinami v oblasti Blízkeho východu.



Izrael od podpísania dohôd o normalizácii vzťahov v roku 2020, známych ako Abrahámske dohody, normalizoval svoje vzťahy so Spojenými arabskými emirátmi (SAE) a Bahrajnom. Vláda amerického prezidenta Joea Bidena sa usiluje vytvoriť oficiálne vzťahy medzi Izraelom a Saudskou Arábiou.



Prezident Christodoulides, Netanjahu i grécky premiér Kyriakos Mitsotakis spolu so svojimi manželkami absolvovali v nedeľu spoločnú večeru, píše úrad izraelského premiéra. V pondelok majú traja štátnici absolvovať spoločné rokovanie.