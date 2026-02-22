Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Netanjahu: Návšteva Módího prinesie spoluprácu vo viacerých oblastiach

Na snímke izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Foto: TASR/AP

Módí naposledy navštívil Izrael ako premiér v roku 2017. Nasledujúci rok pricestoval Netanjahu do Indie.

Tel Aviv 22. februára (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v nedeľu vyzdvihol posilňovanie vzťahov medzi Izraelom a Indiou. Vyjadril sa tak pred plánovanou návštevou predsedu indickej vlády Naréndru Módího, ktorý v stredu pricestuje do Izraela. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Premiér Indie Nárendra Módí sem príde v stredu, vystúpi s prejavom v Knesete a som si istý, že vy všetci tu budete,“ povedal Netanjahu na začiatok stretnutia kabinetu.

Vzťahy Indie a Izraela sa podľa Netanjahua posilnili a indický premiér navštívi Izrael, aby vzťahy medzi týmito dvoma krajinami ešte viac upevnili.

Výsledkom tejto oficiálnej návštevy bude bližšia „hospodárska, diplomatická a bezpečnostná spolupráca,“ povedal Netanjahu podľa spravodajského portálu The Times of Israel.

Netanjahu vyhlásil, že Izrael a India budú prehlbovať vzťahy aj v oblasti „pokročilých technológií, umelej inteligencie a kvantových technológií“.

Izrael podľa jeho slov vytvorí „celý systém, v podstate akýsi šesťuholník aliancií - okolo alebo v rámci Blízkeho východu,“ pričom uviedol Indiu, Grécko, Cyprus a nemenované arabské, africké a ázijské krajiny.

„Zámerom je vytvoriť os krajín, ktoré vnímajú realitu, výzvy a ciele rovnakým spôsobom, na rozdiel od radikálnych osí,“ povedal premiér Izraela, pričom spomenul „radikálnu šiitskú os a radikálnu sunnitskú os“.

Módí naposledy navštívil Izrael ako premiér v roku 2017. Nasledujúci rok pricestoval Netanjahu do Indie.
