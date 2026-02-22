< sekcia Zahraničie
Netanjahu: Návšteva Módího prinesie spoluprácu vo viacerých oblastiach
Módí naposledy navštívil Izrael ako premiér v roku 2017. Nasledujúci rok pricestoval Netanjahu do Indie.
Tel Aviv 22. februára (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v nedeľu vyzdvihol posilňovanie vzťahov medzi Izraelom a Indiou. Vyjadril sa tak pred plánovanou návštevou predsedu indickej vlády Naréndru Módího, ktorý v stredu pricestuje do Izraela. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Premiér Indie Nárendra Módí sem príde v stredu, vystúpi s prejavom v Knesete a som si istý, že vy všetci tu budete,“ povedal Netanjahu na začiatok stretnutia kabinetu.
Vzťahy Indie a Izraela sa podľa Netanjahua posilnili a indický premiér navštívi Izrael, aby vzťahy medzi týmito dvoma krajinami ešte viac upevnili.
Výsledkom tejto oficiálnej návštevy bude bližšia „hospodárska, diplomatická a bezpečnostná spolupráca,“ povedal Netanjahu podľa spravodajského portálu The Times of Israel.
Netanjahu vyhlásil, že Izrael a India budú prehlbovať vzťahy aj v oblasti „pokročilých technológií, umelej inteligencie a kvantových technológií“.
Izrael podľa jeho slov vytvorí „celý systém, v podstate akýsi šesťuholník aliancií - okolo alebo v rámci Blízkeho východu,“ pričom uviedol Indiu, Grécko, Cyprus a nemenované arabské, africké a ázijské krajiny.
„Zámerom je vytvoriť os krajín, ktoré vnímajú realitu, výzvy a ciele rovnakým spôsobom, na rozdiel od radikálnych osí,“ povedal premiér Izraela, pričom spomenul „radikálnu šiitskú os a radikálnu sunnitskú os“.
