Netanjahu naznačil, že predĺženie prímeria v Pásme Gazy by privítal

Tel Aviv 27. novembra (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu naznačil ochotu predĺžiť prímerie v Pásme Gazy. Vyplýva to z jeho nedeľného vyjadrenia po telefonáte s americkým prezidentom Joeom Bidenom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Dohoda poskytuje možnosť predĺženia prímeria o jeden deň za každých desať ďalších rukojemníkov, ktorých by palestínske militantné hnutie Hamas prepustilo nad rámec dohody, pripomenul Netanjahu. "To by bolo vítané," uviedol.



Izraelský premiér však zároveň Bidenovi odkázal, že boje v Pásme Gazy budú po skončení prímeria pokračovať. "Prejdeme k realizácii našich cieľov s plnou silou," povedal.



Pokoj zbraní v Pásme Gazy sa začal v piatok a mal by potrvať do pondelka, ak nedôjde k jeho predĺženiu. V rámci prímeria prebehla v nedeľu už tretia výmena rukojemníkov a väzňov medzi Izraelom a Hamasom.



Biden na nedeľnej tlačovej konferencii vyhlásil, že sa bude usilovať o predĺženie súčasného prímeria vo vojne medzi Izraelom a Hamasom. "Je to môj cieľ, aby táto prestávka (v bojoch) pokračovala aj po zajtrajšku, aby sme mohli byť svedkami toho, ako sa vracajú ďalší rukojemníci a ako prichádza viac pomoci ľuďom v núdzi v Gaze," uviedol americký prezident, podľa ktorého pokračujúce prímerie prináša hmatateľné výsledky.



Za predĺženie súčasného štvordňového prímeria je údajne aj Hamas v snahe dostať viac Palestínčanov z izraelských väzníc výmenou za rukojemníkov.