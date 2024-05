Netanjahu: Nemôžeme akceptovať požiadavku Hamasu na ukončenie vojny

Jeruzalem 5. mája (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v nedeľu odmietol požiadavku palestínskeho militantného hnutia Hamas na ukončenie vojny v Pásme Gazy výmenou za prepustenie rukojemníkov. Znamenalo by to totiž podľa neho, že Hamas zostane pri moci a bude ďalej ohrozovať Izrael. Politický vodca Hamasu Ismáíl Haníja pritom Netanjahua v nedeľu obvinil zo sabotovanie snáh o sprostredkovanie dohody o prímerí, informuje TASR podľa správ agentúr AFP a Reuters.



"Izrael toto nemôže akceptovať. Nie sme pripravení prijať situáciu, v rámci ktorej môžu batalióny Hamasu vyjsť zo svojich bunkrov, prevziať opäť kontrolu nad Gazou, znovu vybudovať svoju vojenskú infraštruktúru a vrátiť sa k ohrozovaniu občanov Izraela," povedal Netanjahu členom svojho kabinetu.



Zároveň uviedol, že by to pre Izrael predstavovalo porážku. "Podriadiť sa požiadavkám Hamasu by bolo pre Izrael hroznou prehrou. Bolo by to obrovské víťazstvo pre Hamas, pre Irán a pre celú os zla," vyhlásil izraelský premiér. "Izrael preto nebude súhlasiť s požiadavkami Hamasu, ktoré znamenajú kapituláciu, a bude pokračovať v boji, kým nedosiahne svoje ciele," dodal.



Izrael je však podľa Netanjahua ochotný boje v Pásme Gazy prerušiť, aby zaistil prepustenie rukojemníkov, ktorých Hamas stále zadržiava. Predpokladá sa, že v Gaze je stále asi 130 rukojemníkov. Niektorí z nich však podľa Izraela v zajatí zomreli.



"Zatiaľ čo Izrael preukázal ochotu, Hamas sa drží svojich extrémnych pozícií ako požiadavky na odchod všetkých našich vojakov z Pásma Gazy, ukončenie vojny a ponechanie moci Hamasu," uviedol Netanjahu.



V egyptskej Káhire v nedeľu pokračujú druhý deň rokovania Hamasu so sprostredkovateľmi z Egypta a Kataru o prímerí v Pásme Gazy. Zatiaľ však nebol zaznamenaný nijaký pokrok vzhľadom na spomínanú požiadavku Hamasu, uviedli nemenovaní palestínski predstavitelia.



Politický vodca Hamasu Ismáíl Haníja pritom Netanjahua v nedeľu obvinil z toho, že sabotuje snahy sprostredkovateľov v prebiehajúcich rokovaniach o prímerí. Podľa Haníju sa Netanjahu tiež stále snaží "nachádzať ospravedlnenia pre pokračovanie agresie, a rozširovanie okruhu konfliktu".