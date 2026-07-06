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Netanjahu: Niektoré dediny v Libanone požiadali o anexiu Izraelom
Od začiatku vojny boli viaceré väčšinovo kresťanské dediny v južnom Libanone cieľom izraelských útokov, pripomína AFP.
Autor TASR
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Tel Aviv 5. júla (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v nedeľu vyhlásil, že niektoré kresťanské dediny v južnom Libanone požiadali o anexiu Izraelom, aby boli chránené pred militantným hnutím Hizballáh. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Kresťanské dediny v Libanone, niektoré z nich dokonca požiadali o anexiu Izraelom, pretože ich chránime pred fanatikmi z Hizballáhu, ktorí ich chcú zabiť a to isté robíme s kresťanmi všade na svete,“ uviedol Netanjahu v rozhovore pre televíziu Fox News.
Libanon bol do vojny na Blízkom východe, ktorá sa začala americko-izraelskými útokmi na Irán 28. februára, zatiahnutý po tom, ako militantné hnutie Hizballáh 2. marca začalo raketami ostreľovať Izrael v reakcii na zabitie iránskeho najvyššieho duchovného vodcu Alího Chameneího.
Od začiatku vojny boli viaceré väčšinovo kresťanské dediny v južnom Libanone cieľom izraelských útokov, pripomína AFP. Údery zo židovského štátu prichádzajú aj napriek prímeriu.
Netanjahu v inom nedeľňajšom príhovore zopakoval, že izraelská armáda zostane v južnom Libanone „tak dlho, ako to bude potrebné na ochranu obyvateľov severu a všetkých občanov Izraela“.
Náčelník generálneho štábu Ejal Zamir v nedeľu navštívil jednotky nasadené v okolí hradu Beaufort v južnom Libanone a prisľúbil, že armáda bude „naďalej konať rozhodne s cieľom odstrániť hrozby z libanonského územia“.
Netanjahu sa v rozhovore pre Fox News vyjadril aj k správam o jeho nezhodách s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. „Môžem povedať, že máme vynikajúci vzťah... V 99 percentách prípadov sa pozeráme z očí do očí, ale ako v každej rodine, v každom blízkom priateľstve, niekedy existujú rozdielne názory a my o nich otvorene diskutujeme,“ reagoval s tým, že zvyčajne ich vyriešia.
Trump v uplynulých týždňoch podľa viacerých médií kritizoval Netanjahua v súvislosti s rokovaniami o ukončení vojny na Blízkom východe. Obvinil ho údajne z nevďačnosti a dokonca ho nazval „šialencom“ v súvislosti s eskaláciou situácie v Libanone.
Netanjahu by v najbližších dňoch mal navštíviť Spojené štáty, kde sa s Trumpom opät stretne osobne.
„Kresťanské dediny v Libanone, niektoré z nich dokonca požiadali o anexiu Izraelom, pretože ich chránime pred fanatikmi z Hizballáhu, ktorí ich chcú zabiť a to isté robíme s kresťanmi všade na svete,“ uviedol Netanjahu v rozhovore pre televíziu Fox News.
Libanon bol do vojny na Blízkom východe, ktorá sa začala americko-izraelskými útokmi na Irán 28. februára, zatiahnutý po tom, ako militantné hnutie Hizballáh 2. marca začalo raketami ostreľovať Izrael v reakcii na zabitie iránskeho najvyššieho duchovného vodcu Alího Chameneího.
Od začiatku vojny boli viaceré väčšinovo kresťanské dediny v južnom Libanone cieľom izraelských útokov, pripomína AFP. Údery zo židovského štátu prichádzajú aj napriek prímeriu.
Netanjahu v inom nedeľňajšom príhovore zopakoval, že izraelská armáda zostane v južnom Libanone „tak dlho, ako to bude potrebné na ochranu obyvateľov severu a všetkých občanov Izraela“.
Náčelník generálneho štábu Ejal Zamir v nedeľu navštívil jednotky nasadené v okolí hradu Beaufort v južnom Libanone a prisľúbil, že armáda bude „naďalej konať rozhodne s cieľom odstrániť hrozby z libanonského územia“.
Netanjahu sa v rozhovore pre Fox News vyjadril aj k správam o jeho nezhodách s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. „Môžem povedať, že máme vynikajúci vzťah... V 99 percentách prípadov sa pozeráme z očí do očí, ale ako v každej rodine, v každom blízkom priateľstve, niekedy existujú rozdielne názory a my o nich otvorene diskutujeme,“ reagoval s tým, že zvyčajne ich vyriešia.
Trump v uplynulých týždňoch podľa viacerých médií kritizoval Netanjahua v súvislosti s rokovaniami o ukončení vojny na Blízkom východe. Obvinil ho údajne z nevďačnosti a dokonca ho nazval „šialencom“ v súvislosti s eskaláciou situácie v Libanone.
Netanjahu by v najbližších dňoch mal navštíviť Spojené štáty, kde sa s Trumpom opät stretne osobne.