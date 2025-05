Netanjahu nomináciu Ziniho nekonzultoval s vedením armády

Jeruzalem 23. mája (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu so šéfom izraelskej armády vopred nekonzultoval vymenovanie generálmajora Davida Ziniho na post šéfa kontrarozviedky Šin Bet. Vyplýva to z vyhlásenia izraelských ozbrojených síl, na ktoré upozornil portál Times of Israel (TOI), informuje TASR.



Armáda vo vyhlásení uviedla, že Zini, aktuálny veliteľ výcvikového centra ozbrojených síl, požiadal o uvoľnenie z aktívnej služby. Z vyhlásenia podľa TOI vyplýva, že šéf armády Ejal Zamir o nominácii Ziniho vopred nevedel.



„Náčelník generálneho štábu vyjadril generálmajorovi Zinimu uznanie za významnú a dlhú službu,“ uvádza armáda. „Náčelník generálneho štábu zdôrazňuje, že akýkoľvek dialóg medzi vojakmi ozbrojených síl a politickou elitou musí byť vedený so súhlasom náčelníka generálneho štábu!“ píše sa vo vyhlásení.



Podľa TOI by vymenovanie generála v aktívnej službe do funkcie mimo armády za normálnych okolností vyžadovalo súhlas šéfa ozbrojených síl.



Netanjahu v piatok podľa agentúry AFP apeloval, aby bol Zini do funkcie vymenovaný čo najskôr. Premiér tvrdí, že nový šéf Šin Bet sa osobne nebude podieľať na vyšetrovaní Netanjahuových nominantov v kauze Qatargate. Ide v nej o podozrenia, že najbližší Netanjahuovi spolupracovníci boli platení katarskou vládou za lobovanie v prospech jej záujmov a za propagáciu Kataru. Kauza sa prevalila vo februári 2025.



Súčasný šéf Šin Bet Ronen Bar v marci potvrdil, že kontrarozviedka kauzu vyšetruje. Vláda sa ho následne pokúsila odvolať, čo však zablokoval najvyšší súd a rozhodol, že kabinet postupoval nezákonne. Bar z funkcie odstúpi 15. júna na vlastnú žiadosť.