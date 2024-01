Netanjahu o vojne: Izraelu nikto nezabráni dosiahnuť víťazstvo

Tel Aviv 13. januára (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v sobotu vyhlásil, že nikto nezabráni Izraelu dosiahnuť víťazstvo vo vojne proti militantnému hnutiu Hamas v Pásme Gazy. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Nikto nás nezastaví - ani Haag, ani os zla, ani nikto ďalší. Je možné a nevyhnutné pokračovať až do víťazstva a my aj budeme," povedal Netanjahu na tlačovej konferencii.



Netanjahu reagoval na obvinenia voči Izraelu, ktoré na pôde Medzinárodného súdneho dvora vzniesla Juhoafrická republika. Vo štvrtok ho v Haagu oficiálne obvinila z porušenia Dohovoru OSN o genocíde. Podľa právnych zástupcov JAR nemožno na ospravedlnenie takéhoto konania použiť ani útok Hamasu zo 7. októbra, pri ktorom prišlo o život 1140 ľudí.



Netanjahu zároveň v televíznom vysielaní dodal, že Palestínčania, ktorí museli odísť zo severnej časti Gazy, sa tak skoro nebudú môcť vrátiť do svojich domovov. Ako dôvod uviedol pokračujúce boje v oblasti.



Náčelník generálneho štábu izraelskej armády Herci Halevi v sobotu uviedol, že Izraelčania v Gaze bojujú za svoje právo na bezpečie a nikdy nezabudnú na útok Hamasu, ktorý rozpútal vojnu.



V reakcii na vpád Hamasu Izrael podnikol najprv nálety a neskôr aj pozemnú operáciu v Pásme Gazy. Tá si podľa najnovších údajov ministerstva zdravotníctva v Gaze, ktoré riadi Hamas, vyžiadala už najmenej 23.843 obetí na životoch, a to väčšinou žien a detí.