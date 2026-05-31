Netanjahu: Obsadenie hradu Beaufort je významný obrat v politike
Autor TASR
Tel Aviv 31. mája (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v nedeľu vyhlásil, že obsadenie hradu Beaufort v južnom Libanone izraelskými jednotkami predstavuje „dramatickú zmenu“ v izraelskej kampani proti libanonskému militantnému hnutiu Hizballáh. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a spravodajského portálu The Times of Israel (TOI).
„Dnes sme sa do Beaufortu vrátili inak. Vrátili sme sa zjednotení, odhodlaní a silnejší než kedykoľvek predtým,“ povedal Netanjahu.
„Obsadenie Beaufortu je dramatický moment a zároveň významný obrat v politike, ktorú vedieme. Prelomili sme bariéru strachu. Preberáme iniciatívu, operujeme na všetkých frontoch - v Sýrii, v Gaze, v Libanone,“ pokračoval. Izrael podľa neho vytvoril bezpečnostné zóny za svojimi hranicami s cieľom chrániť izraelské komunity.
Cieľom je teraz podľa premiéra prehĺbiť a rozšíriť izraelskú kontrolu nad oblasťami, ktoré boli pod kontrolou Hizballáhu.
Netanjahu zároveň pripomenul, že významné miesto, ktoré sa podarilo obsadiť izraelským jednotkám, sa stalo „symbolom hlbokého rozdelenia v našej spoločnosti“ po tom, čo izraelskí vojaci obsadili tento hrad počas libanonskej vojny v roku 1982. Ako informuje TOI, Izrael túto pozíciu držal počas svojej 18 rokov trvajúcej okupácie južného Libanonu a stiahol sa v roku 2000 po rokoch konfliktu, pri ktorom zahynuli stovky Izraelčanov.
Izrael podľa Netanjahua od októbra 2023 eliminoval 8000 „teroristov“ Hizballáhu - 3000 z nich zahynulo od začiatku vojny Izraela v Iráne v júni 2025 a 700 prišlo o život od minulého mesiaca.
„Potrvá to nejaký čas, ale dokončíme túto misiu,“ vyhlásil premiér židovského štátu.
O obsadení strategického hradu informovala izraelská armáda v nedeľu. Jej jednotky podľa nej postupujú v Libanone v rámci rozšírených pozemných operácií a okrem dobytia hradu postúpili o oblasti potoka Wádí as-Salúkí.
V oblasti operácie sa podľa izraelských síl nachádza významná infraštruktúra Hizballáhu, ktorá bola vytvorená s iránskou pomocou a ktorú militanti tohto hnutia využili pri početných útokoch. Z tejto oblasti boli tiež odpálené stovky rakiet na Izrael a jeho jednotky v južnom Libanone.
