Netanjahu: Obvinenia OSN o genocídnych činoch v Gaze sú absurdné

Tel Aviv 13. marca (TASR) - Izrael vo štvrtok uviedol, že správa OSN, v ktorej sa uvádzajú "genocídne" útoky na reprodukčné zdravie žien v Pásme Gazy zo strany Izraela, sa vyrovná najškodlivejším antisemitským konšpiračným teóriám v dejinách. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu odsúdil "falošné a absurdné" zistenia OSN. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a portálu The Times of Israel (TOI).



Vyšetrovacia komisia OSN vo štvrtok zverejnila správu, v ktorej uviedla, že Izrael vykonával v Pásme Gaze "genocídne" činy prostredníctvom systematického ničenia zdravotníckych zariadení zameraných na sexuálnu a reprodukčnú starostlivosť.



"Protiizraelský cirkus známy ako Rada OSN pre ľudské práva je už dlho odhalený ako antisemitský, skorumpovaný, terorizmus podporujúci a irelevantný orgán," uviedol Netanjahu vo vyhlásení, ktoré zverejnila jeho kancelária.



"Namiesto sústredenia sa na zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny spáchané teroristickou organizáciou Hamas pri najhoršom masakri Židov od holokaustu, sa OSN opäť rozhodla napadnúť štát Izrael falošnými obvineniami vrátane absurdných tvrdení" o zničení reprodukčnej zdravotnej starostlivosti v Gaze, pokračoval premiér.



Izraelské ministerstvo zahraničných vecí v reakcii na správu OSN vo vyhlásení uviedlo, že ide o "jeden z najhorších prípadov krvavého ohovárania, aké svet kedy videl (a svet ich videl veľa)".



"Hamas je organizácia, ktorá sa dopustila strašných sexuálnych zločinov voči Izraelčanom. Je to skutočne chorý dokument, ktorý môže vyprodukovať len antisemitská organizácia, akou je OSN," dodal rezort diplomacie.



Vyšetrovacia komisia OSN tvrdí, že Izrael počas vojny v Pásme Gazy systematicky ničil pôrodnice a oddelenia, ako aj centrum IVF (mimotelového oplodnenia) al-Basma - tamojšiu hlavnú kliniku na liečbu neplodnosti. Zároveň zaviedol obliehanie a zablokoval pomoc vrátane liekov na zabezpečenie bezpečného priebehu tehotenstva, pôrodu a starostlivosti o novorodencov.



Izraelskí predstavitelia podľa vyšetrovacej komisie OSN "čiastočne zničili reprodukčnú schopnosť Palestínčanov v Gaze ako skupiny prostredníctvom systematického ničenia sexuálnej a reprodukčnej zdravotnej starostlivosti". Ide o "dve kategórie genocídnych činov" počas vojny v Pásme Gazy.