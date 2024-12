Netanjahu obvinil Hizballáh z porušenia prímeria, sľubuje odplatu

Tel Aviv 2. decembra (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondelok obvinil libanonské hnutie Hizballáh z "vážneho porušenia" prímeria v Libanone po útoku na izraelské vojenské pozície. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.



"Ostreľovanie Har Dova Hizballáhom je vážnym porušením prímeria a Izrael naň bude rázne reagovať. Sme odhodlaní dodržiavať prímerie a reagovať na akékoľvek porušenie zo strany Hizballáhu, bez ohľadu na to, aké je menšie alebo závažné," uviedol izraelský premiér vo vyhlásení. Narážal na spornú oblasť na izraelsko-libanonskej hranici známu ako farmy Šebáa, upresňuje AFP.



Z porušovania prímeria bol v pondelok obvinený aj Izrael. Izraelská armáda potvrdila, že za posledných 24 hodín podnikla v Libanone niekoľko útokov. Boli reakciou na konanie Hizballáhu predstavujúce "hrozbu pre Izrael", ale bolo aj porušením dohody medzi Izraelom a Libanonom.



Prímerie medzi Izraelom a Hizballáhom začalo platiť minulú stredu ráno. Počas 60 dní prímeria sa Izrael zaviazal stiahnuť sa z južného Libanonu a Hizballáh odsunúť svojich bojovníkov a ťažké zbrane na sever od rieky Lítání. Prímerie monitoruje dozorná skupina pod vedením USA. Zmluvné strany sa v podstate od začiatku platnosti prímeria navzájom obviňujú z jeho porušovania.



Po pondelkových vzájomných obvineniach oboch strán z porušenia prímeria hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Matthew Miller uviedol, že prímerie platí. "Ak dostaneme správy o možných porušeniach, máme mechanizmus, ktorý sme zaviedli spolu s francúzskou vládou, aby sme tieto potenciálne porušenia preskúmali, posúdili, či skutočne ide o porušenia, a potom sa zapojili do spolupráce so stranami s cieľom zabezpečiť, aby sa neopakovali," povedal Miller.



Izraelská armáda medzitým oznámila, že podniká útoky na "ciele teroristov v Libanone".