Netanjahu obvinil Macrona, že kritikou Izraela nadržiava Hamasu

Tel Aviv 14. mája (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v stredu obvinil francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, že nadržiava militantnému hnutiu Hamas, keď kritizuje blokovanie prísunu pomoci do Pásma Gazy zo strany Izraela. Macron v utorkovom rozhovore pre stanicu TF1 označil konanie Netanjahuovej vlády v palestínskej enkláve za neprijateľné a hanebné. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



„Namiesto podpory západného demokratického tábora bojujúceho proti islamistickým teroristickým organizáciám a výzvy na prepustenie rukojemníkov Macron opäť požaduje, aby sa Izrael vzdal a odmenil terorizmus. Izrael sa nezastaví a nevzdá,“ odkázal Netanjahu Macronovi, ktorý podľa neho údajne šíri propagandu Hamasu a obviňuje Izrael z „krvavej pomsty“.



Organizácia spojených štátov aj humanitárne združenia opakovane varujú pred humanitárnou katastrofou vo vojnou zničenom Pásme Gazy, kde po dvoch mesiacoch izraelskej blokády opäť hrozí hladomor. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie mohlo v enkláve v dôsledku potravinovej krízy v uplynulých týždňoch zomrieť viac než 57 ľudí.



Izrael 2. marca úplne zastavil všetky dodávky humanitárnej pomoci pre 2,3 milióna obyvateľov Pásma Gazy a následne 18. marca po takmer dvoch mesiacoch prímeria obnovil boje v tejto palestínskej enkláve. Izrael deklaroval, že útoky budú pokračovať, kým nebude zničený.



„To, čo robí vláda Benjamina Netanjahua, je neprijateľné... Nie je tam voda, lieky, zranení sa nemôžu dostať von, lekári sa nemôžu dostať dnu. To, čo robí, je hanebné,“ povedal Macron pre TF1, pričom vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby využil svoje „páky“ voči Izraelu. Ten je od Spojených štátov závislý na dodávkach amerických zbraní.



Vyhlásenie kancelárie izraelského premiéra podľa AFP potvrdilo, že Netanjahu je odhodlaný docieliť všetky izraelské ciele vrátane vo vojne proti Hamasu - vrátane zničenia kapacít hnutia i prepustenia všetkých rukojemníkov, ktorých unieslo do Pásma Gazy počas teroristického útoku na juh Izraela zo 7. októbra 2023.