Netanjahu obvinil Nemecko, že zastavením dodávok zbraní odmeňuje Hamas
Autor TASR
Jeruzalem 8. augusta (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu obvinil v piatok Nemecko, že čiastočným zastavením vývozu zbraní pre židovský štát „odmeňuje“ palestínske militantné hnutie Hamas, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.
Vo vyhlásení Netanjahuovho úradu sa uvádza, že izraelský premiér svoje sklamanie z tohto rozhodnutia Berlína vyjadril v rozhovore so spolkovým kancelárom Friedrichom Merzom.
Merz v piatok oznámil, že Nemecko dočasne zakáže svojim spoločnostiam dodávať do Izraela vojenské vybavenie, ktoré by sa mohlo použiť vo vojne v Pásme Gazy. Reagoval tak na plánované prevzatie kontroly Izraela nad mestom Gaza.
Kancelár uviedol, že je „čoraz ťažšie porozumieť“, ako by tento plán mohol pomôcť k dosiahnutiu legitímnych cieľov Izraela. „Za týchto okolností nemecká vláda nepovolí žiaden export vojenského vybavenia, ktoré by sa mohlo použiť v Pásme Gazy, a to až do odvolania,“ vyhlásil Merz.
Izraelský bezpečnostný kabinet schválil plán na prevzatie kontroly nad mestom Gaza v piatok ráno. Pred zasadnutím Netanjahu povedal americkej televízii Fox News, že Izrael chce prevziať kontrolu nad celým Pásmom Gazy, ale nemá záujem o trvalú okupáciu oblasti. Cieľom je údajne oslobodiť ju od Hamasu a napokon odovzdať správu Pásma Gazy do rúk alternatívnej civilnej vlády.
