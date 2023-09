Netanjahu obvinil demonštrantov zo spojenia s nepriateľmi Izraela

Tel Aviv 18. septembra (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu obvinil protestné hnutie, ktoré už mesiace bojuje proti vládnej reforme súdnictva, že je v spojení "s nepriateľmi Izraela". Informovala o tom v pondelok agentúra DPA.



V nedeľu pred odletom na Valné zhromaždenie OSN v New Yorku Netanjahu pred novinármi hovoril o "demonštráciách proti Izraelu, ktoré organizujú ľudia spojení s Organizáciou pre oslobodenie Palestíny (OOP), s Iránom a ďalšími."



Jeho výroky vyvolali ostrú kritiku zo strany organizátorov protivládnych protestov i opozičných strán v Izraeli.



Netanjahuov hovorca následne uviedol, že premiér mal na mysli fakt, že v čase, keď bude zastupovať Izrael na Valnom zhromaždení OSN v New Yorku, tam izraelskí občania budú demonštrovať v rovnakom čase ako protestujúci podporujúci protichodné ciele.



Hovorca objasnil, že paralelne s protestom proti justičnej reforme v Izraeli sa v New Yorku má konať aj zhromaždenie stúpencov OOP a hnutia známeho ako BDS (Boycott, Divestment and Sanctions - bojkot, odliv kapitálu a sankcie), ktoré od svojho založenia v roku 2005 vyzýva na bojkot izraelského tovaru a odliv investícií z Izraela. Premiér Netanjahu v minulosti prívrženov BDS opakovane obviňoval z antisemitizmu.



DPA uviedla, že protesty proti vládnej reforme súdnictva sa v Tel Avive a ďalších mestách Izraela konali aj v nedeľu, ešte pred Netanjahuovým odchodom do USA. Niekoľko stoviek demonštrantov sa v nedeľu večer zhromaždilo i pred letiskom Bena Guriona neďaleko Tel Avivu, aby narušili odlet Netanjahuovej delegácie.



Protesty proti izraelskej vláde a jej návrhom reforiem sa očakávajú aj počas pobytu premiéra v USA, doplnila DPA.



Navrhovaný plán na revíziu izraelského súdneho systému, vrátane novely, ktorou Najvyšší súd príde o možnosť zasahovať proti "nerozumným" rozhodnutiam vlády alebo jednotlivých ministrov, ostro rozdelil izraelskú spoločnosť hneď na začiatku tohto roka.



Kým kritici návrhov tvrdia, že vláda sa snaží upevniť moc, Netanjahuova vláda argumentuje, že Najvyšší súd má v Izraeli príliš veľké právomoci a nadmerne zasahuje do politických záležitostí.