Netanjahu obvinil Starmera a ďaľších z podnecovania antisemitizmu

Tel Aviv 23. mája (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vo štvrtok obvinil francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona a premiérov Británie a Kanady, Keira Starmera a Marka Carneyho, z podnecovania antisemitizmu. Vyjadril sa tak po streľbe na izraelskom veľvyslanectve vo Washingtone, ktorá si vyžiadala dve obete. TASR o tom informuje podľa staníc BBC a Sky News.



Netanjahu povedal, že lídri Francúzska, Británie a Kanady stoja „na zlej strane ľudskosti a histórie“ po tom, čo pohrozili konkrétnymi krokmi proti Izraelu za jeho vojenskú operáciu v Pásme Gazy.



Premiér podľa Sky News spojil kritiku voči novej izraelskej operácii v Gaze so streľbou vo Washingtone, pri ktorej zomreli dvaja pracovníci izraelského veľvyslanectva. Podozrivý strelec počas zatýkania vykrikoval: „Slobodu Palestíne“.



Izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar označil streľbu sa „priamy výsledok antisemitského podnecovania“, ktoré je „absolútne toxické a používa sa po celom svete“ od útokov palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra 2023.



Netanjahu ďalej vyhlásil, že tým, že Carney, Starmer a Macron pohrozili sankciami Izraelu a nie Hamasu, „fakticky povedali, že chcú, aby Hamas zostal pri moci“. Podľa slov izraelského premiéra niektorí spojenci Izraela chceli aby Izrael „ustúpil a akceptoval, že armáda masových vrahov Hamasu prežije“.



Kancelária britského premiéra podľa BBC dosiaľ nereagovala na Netanjahuovu kritiku. Starmer však vo štvrtok odsúdil útok na izraelské veľvyslanectvo. Na sieti X označil antisemitizmus za „zlo, ktoré musíme vyplieniť“. Zármutok v súvislosti so streľbou vyjadrili aj Carney a Macron, rovnako ako aj mnohí ďalší európski a svetoví lídri.



Británia, Francúzsko a Kanada v pondelok v spoločnom vyhlásení odsúdili novú izraelskú operáciu vo vojnou zničenom Pásme Gazy. Kritizovali Izrael aj za to, že od 2. marca blokuje prísun pomoci do enklávy a pohrozili mu opatreniami vrátane sankcií za jeho aktivity v Pásme Gazy a na Západnom brehu Jordánu.



Netanjahu tvrdí, že Hamas chce zničiť Izrael a vymazať zo sveta Židov. „Nikdy som nedokázal pochopiť, ako sa tejto jednoduchej pravde dokážu vyhýbať lídri Francúzska, Británie, Kanady a ďalších krajín,“ konštatoval izraelský premiér.



„Hovorím prezidentovi Macronovi, premiérovi Carneymu a premiérovi Starmerovi: ak vám ďakujú masoví vrahovia, sexuálni násilníci, vrahovia detí a únoscovia, ste na nesprávnej strane spravodlivosti,“ vyhlásil Netanjahu.