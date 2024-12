Netanjahu ocenil Cartera za sprostredkovanie izraelskoegyptských dohôd

Tel Aviv 30. decembra (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondelok uviedol, že zosnulý americký exprezident Jimmy Carter zostane v pamäti vďaka sprostredkovaniu mieru medzi Izraelom a Egyptom, ktorý poskytol "nádej budúcim generáciám". TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Vždy si budeme pamätať rolu prezidenta Cartera pri uzatváraní prvej arabsko-izraelskej mierovej zmluvy, ktorú podpísali izraelský premiér Menachem Begin a egyptský prezident Anwar Sádát, mierovej zmluvy, ktorá platí takmer pol storočia a dáva nádej budúcim generáciám," uviedol Netanjahu vo vyhlásení, ktoré zverejnil na sociálnej sieti X.



Spravodajský portál The Times of Israel (TOI) skonštatoval, že stručnosť Nenjahuovho vyjadrenia zdôrazňuje napätie medzi Izraelom a exprezidentom USA, ktorý sa neskôr v živote stal ostrým kritikom Izraela a obvinil ho, že Palestínčanom vnucuje apartheid. Netanjahu sa dokonca odmietol stretnúť s Carterom, ktorý v roku 2015 navštívil Izrael, dodal TOI.



Sústrasť vyjadril aj izraelský prezident Jicchak Hercog. "V uplynulých rokoch som mal to potešenie zavolať mu a poďakovať za jeho historické úsilie o spojenie dvoch veľkých vodcov, Begina a Sádáta, a za nastolenie mieru medzi Izraelom a Egyptom, ktorý aj po mnohých desaťročiach zostáva kotvou stability na celom Blízkom východe a v severnej Afrike," povedal Hercog o dohodách medzi Izraelom a Egyptom z Camp Davidu z roku 1978. "Jeho odkaz bude definovaný jeho hlbokým odhodlaním upevňovať mier medzi národmi," dodal Hercog.



V poradí 39. americký prezident a laureát Nobelovej ceny mieru zomrel v nedeľu vo svojom dome v Plains v americkom štáte Georgia, potvrdil pre denník The Washington Post jeho syn James E. Carter III. Bezprostrednú príčinu úmrtia ale neuviedol.



Jimmymu Carterovi v roku 2015 diagnostikovali rakovinu mozgu a pečene a podrobil sa operácii a rádioterapii. Podľa lekárov bola liečba úspešná. V roku 2019 spadol a utrpel zlomeninu v oblasti bedrového kĺbu. V ten istý rok sa 21. marca stal najdlhšie žijúcim prezidentom v dejinách USA.