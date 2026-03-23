Netanjahu: Ochránime záujmy Izraela, útoky budú pokračovať
Netanjahuove vyjadrenia prišli krátko po tom, čo Trump oznámil, že viedol veľmi dobré rokovania s nemenovaným iránskym predstaviteľom.
Autor TASR
Tel Aviv 23. marca (TASR) - Americký prezident Donald Trump verí, že na základe vojenských úspechov USA a Izraela v Iráne by sa dala vyrokovať dohoda, ktorá by chránila záujmy Izraela. Uviedol to izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondelok po rozhovore so šéfom Bieleho domu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Prezident Trump verí, že existuje šanca využiť obrovské úspechy izraelských ozbrojených síl a amerických ozbrojených síl na to, aby sa ciele vojny premietli do dohody - dohody, ktorá bude chrániť naše životne dôležité záujmy,“ povedal Netanjahu.
„Naše záujmy ochránime bez ohľadu na okolnosti... zároveň budeme pokračovať v útokoch na Irán aj Libanon,“ zdôraznil. Premiér zopakoval, že pokračujúce útoky „ničia raketový a jadrový program“ Iránu a tiež „spôsobujú ťažké škody (libanonskému militantnému hnutiu) Hizballáh“. „Len pred niekoľkými dňami sme zneškodnili ďalších dvoch (iránskych) jadrových vedcov, a tam to nekončí,“ povedal izraelský líder.
Netanjahuove vyjadrenia prišli krátko po tom, čo Trump oznámil, že viedol „veľmi dobré“ rokovania s nemenovaným iránskym predstaviteľom. Spravodajský web Axios s odvolaním sa na nemenovaného izraelského predstaviteľa tvrdil, že Trump rokoval s predsedom iránskeho parlamentu Mohammadom Bákerom Kálíbáfom. Ide o jednu z najvýznamnejších osobností v Teheráne, ktorá nepatrí k duchovenstvu. Kálíbáf však v príspevku na platforme X uviedol, že „žiadne rokovania“ sa nekonajú.
