Netanjahu odmieta, že by Izrael bol zapletený do vraždy Kirka

Na snímke izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Foto: TASR/AP

Kirka zastrelili minulú stredu počas diskusie so študentmi na Univerzite v Utahu.

Autor TASR
Jeruzalem 18. septembra (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vo štvrtok odmietol konšpirácie šíriace sa na internete o tom, že Izrael bol zapletený do vraždy amerického konzervatívneho aktivistu a spojenca prezidenta Donalda Trumpa Charlieho Kirka. Predseda izraelskej vlády naznačil, že tieto fámy šíri Katar. TASR o tom informuje podľa správy portálu Times of Israel (TOI).

Kirka zastrelili minulú stredu počas diskusie so študentmi na Univerzite v Utahu. Z vraždy je obžalovaný 22-ročný Tyler Robinson. V online priestore sa krátko po vražde začali šíriť nepodložené konšpiračné teórie o tom, že Izrael bol zapletený do Kirkovej vraždy pre jeho nedávne kritické vyjadrenia smerom k Izraelu.

„Niekto vymyslel otrasnú lož, že Izrael mal niečo spoločné s hroznou vraždou Charlieho Kirka. To je šialené. Je to lož. Je to poburujúce,“ vyhlásil Netanjahu, ktorý zároveň vyzdvihol Kirka za jeho proizraelský aktivizmus, a poukázal na to, že sa spolu viackrát rozprávali. Izraelský premiér ho tiež nedávno pozval na návštevu svojej krajiny.

Netanjahu zdôraznil, že Kirkove odlišné názory ohľadom izraelskej politiky vítal, keďže boli prejavom slobody a „vždy vychádzali zo srdca, z jeho lásky k Izraelu a z jeho lásky k židovskému ľudu“.

„Niekto teraz šíri tieto nechutné fámy, možno z posadnutosti, možno s finančnou podporou Kataru,“ dodal premiér.

TOI pripomína, že Netanjahu v súčasnosti čelí vnútropolitickým problémom v súvislosti s tzv. Katarskou kauzou (Qatargate). Tá sa týka podozrenia, že Netanjahuovi najbližší spolupracovníci boli platení katarskou vládou za lobovanie v jej prospech a za propagáciu Kataru.
