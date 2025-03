Netanjahu odmieta, že by nariadil sledovať ministra Ben Gvira

Jeruzalem 24. marca (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu obvinil riaditeľa kontrarozviedky Šin Bet Ronena Bara, že bez jeho súhlasu viedol vyšetrovanie zamerané na krajne pravicového ministra vnútornej bezpečnosti Itamara Ben Gvira. Vyplýva to z vyhlásenia zverejneného v pondelok úradom predsedu izraelskej vlády, informovala agentúra AFP, píše TASR.



V reakcii na správu, že Bar strávil mesiace tajným vyšetrovaním podozrení z infiltrácie ľudí blízkych krajnej pravici do polície a ich prepojenia na Bena Gvira, Netanjahuov úrad vo svojom vyhlásení v pondelok poprel, že by Netanjahu poveril Bara, aby zhromaždil dôkazy proti Ben Gvirovi.



"Premiér nebol nikdy informovaný šéfom Šin Bet, že má v úmysle zhromaždiť dôkazy o (nejakej) politickej skupine bez jeho vedomia," píše sa vo vyhlásení s tým, že Netanjahu na to "nedal povolenie".



Úrad izraelského premiéra tvrdí, že Bar dňa 19. júna 2024 informoval Netanjahua o svojich podozreniach, že do polície sa infiltrovali ľudia blízki názorovému prúdu kahanizmus hlásajúcemu nadradenosť židovskej rady.



Netanjahu následne Bara požiadal, aby zozbieral dôkazy a okamžite ich predložil ministrovi národnej bezpečnosti a "v žiadnom prípade nekonal za ministrovým chrbtom". Podľa vyhlásenia úradu vlády s tým Bar súhlasil, ale dôkazy nikdy nepredložil.



Samotná Šin Bet vydala vyhlásenie, v ktorom poprela otvorenie vyšetrovania v danej veci - napriek svojej prvotnej reakcii, ktorou to čiastočne potvrdila. Druhé vyhlásenie objasnilo, že v tejto veci sa v rámci Šin Bet neuskutočnilo a ani teraz sa nevykonáva žiadne vyšetrovanie: ani voči polícii, ani voči politikom.



Vo videu zverejnenom uplynulú sobotu Netanjahu tvrdí, že Barovi začal nedôverovať po 7. októbri 2023, keď ho ako šéf Šin Bet údajne neupozornil na pripravovaný útok Hamasu.



Netanjahuove skoršie vyhlásenia sú však v rozpore s týmto jeho tvrdením: napr. keď 30. októbra 2023, len 23 dní po masakre spáchanej v komunitách na juhu Izraela palestínskymi teroristickými komandami, Netanjahu navštívil jednu zo zložiek Šin Bet, Bara ako šéfa kontrarozviedky vysoko ocenil.



Izraelská vláda Bara odvolala v noci na 21. marca. Opozičné strany toto rozhodnutie napadli na Najvyššom súde. Pozastavenie rozhodnutia vlády bude platiť až do prerokovania sťažnosti proti odvolaniu, čo sa podľa súdu stane najneskôr 8. apríla.



Ronen Bar na post šéfa Šin Bet nastúpil v októbri 2021. Vymenovala ho ešte predchádzajúca vláda. Jeho funkčné obdobie sa malo pôvodne skončiť až na budúci rok, no už aj tak napäté vzťahy s Netanjahuom sa ešte viac zhoršili po tom, čo izraelská kontrarozviedka začiatkom marca zverejnila svoju správu o útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023.



Bar pri prezentácii internej správy analyzujúcej príčiny útoku Hamasu pripustil pochybenia Šin Bet a konštatoval, že ak by kontrarozviedka konala inak, masakru sa dalo zabrániť. Správa však zároveň nepriamo kritizuje Netanjahua za to, že Hamas mohol vybudovať svoj zbrojný arzenál vďaka politike jeho vlády.