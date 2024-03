Netanjahu odmietol Bidenovu kritiku prístupu izraelskej vlády k vojne

Jeruzalem 10. marca (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v nedeľu odmietol slová amerického prezidenta Joea Bidena o tom, že prístup izraelskej vlády k vojne proti hnutiu Hamas v Pásme Gazy Izraelu "viac ubližuje, ako pomáha". TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Ak tým (Biden) myslel, že presadzujem súkromnú politiku proti väčšine, želaniu väčšiny Izraelčanov, a že to poškodzuje záujmy Izraela, potom sa v oboch bodoch mýli," reagoval Netanjahu v rozhovore pre týždenník Politico na sobotné vyjadrenie amerického prezidenta.



Biden v uplynulom období viackrát upozornil, že Izrael riskuje stratu medzinárodnej podpory pre zvyšujúce sa počty civilných obetí v Pásme Gazy.



Americký prezident podporuje právo Izraela na sebaobranu po útoku Hamasu zo 7. októbra, no dodal, že Netanjahu "musí viac dbať na to, aby dôsledkom jeho činov nebola strata nevinných životov".



Biden v sobotu uviedol, že prípadná izraelská invázia do mesta Rafah v Pásme Gazy, kde sa pred vojnou uchýlilo vyše 1,3 milióna Palestínčanov, preňho už predstavuje "červenú čiaru".



Netanjahu tvrdí, že "drvivá väčšina Izraelčanov" podporuje kroky, ktoré jeho vláda podniká na zničenie "zvyšných teroristických práporov Hamasu". Izraelčania podľa jeho slov odmietajú, aby po skončení vojny vládla v Pásme Gazy palestínska samospráva, ktorá "vychováva svoje deti k terorizmu a platí za terorizmus".



Izrael spustil vojenskú operáciu v Pásme Gazy v reakcii na útok Hamasu na izraelské územie zo 7. októbra, pri ktorom zahynulo približne 1200 ľudí a najmenej 250 ďalších bolo podľa izraelských úradov unesených. Odvetné kroky izraelskej armády v Pásme Gazy si odvtedy vyžiadali už viac ako 31.000 obetí, vyplýva z údajov ministerstva zdravotníctva v Gaze.