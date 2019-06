Netanjahu odmietol návrh, aby Izrael používal právny poriadok halacha

S návrhom vrátiť sa k židovskému právnemu poriadku halacha prišiel krajne pravicový politik Bezalel Smotrič, o ktorom sa najnovšie hovorí ako o horúcom kandidátovi na post ministra spravodlivosti.

Jeruzalem 3. júna (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondelok odmietol výzvu jedného z poslancov parlamentu, aby sa Izrael vrátil k používaniu židovského práva, aké platilo aj za biblických čias.



"Štát Izrael nebude štátom halachy," napísal Netanjahu v reakcii na návrh v mikroblogu zverejnenom na jeho konte na sociálnej sieti Twitter.



S návrhom vrátiť sa k židovskému právnemu poriadku halacha prišiel krajne pravicový politik Bezalel Smotrič, o ktorom sa najnovšie hovorí ako o horúcom kandidátovi na post ministra spravodlivosti.



Smotrič v rozhovore pre verejnoprávny telerozhlas KAN vyhlásil, že Izrael by mal byť spravovaný v súlade s učením Tóry. "Tak by to malo byť..., to je židovský štát," uviedol Smotrič, ktorý patrí k ortodoxným židom.



V rozhovore pre KAN Smotrič uznal, že takáto zmena by sa mohla "nastať len vtedy, ak by to chcel židovský národ, nie keď to chcem ja".



Halacha je súhrnom židovského náboženského práva vrátane biblického práva, neskoršieho talmudského a rabínskeho práva, ako i zvykov a tradícií. Halachou sa neriadia len náboženské praktiky a vierouka, ale aj mnohé aspekty každodenného života, majetkové, civilné i trestné právo.



Smotrič v rozhovore pre KAN vyhlásil, že je presvedčený o volaní po náboženskom práve v Izraeli. "Židovský národ ho bude chcieť. Uvidia, aký je zákon Tóry správny, spravodlivý, morálny a humánny," povedal.



Krajne pravicová Zjednotená pravica, ktorej je Smotrič spolupredsedom, získala v predčasných parlamentných voľbách z 9. apríla päť poslaneckých mandátov v Knesete. Zapojila sa preto do rokovaní o vytvorení koalície, pričom Smotrič podmienil účasť svojej strany v Netanjahuovej vláde získaním postu ministra spravodlivosti. Netanjahuovi sa však koaličnú vládu nepodarilo vytvoriť, čo viedlo k rozpusteniu novokonštituovaného Knesetu a k vypísaniu nových parlamentných volieb na 17. septembra.



Napriek tomuto zvratu má Smotrič stále nádej, že sa stane ministrom. Netanjahu totiž v nedeľu z funkcií odvolal ministerku spravodlivosti Ajelet Šakedová i ministra školstva Naftaliho Bennetta.



Po rozhovore Smotriča pre KAN šéfka ľavicovej strany Merec Tamar Zandbergová apelovala na generálneho prokurátora, aby sa postavil proti možnému vymenovaniu Smotriča do funkcie ministra spravodlivosti. Vysvetlila, že "existuje skutočné riziko, že ministerstvo spravodlivosti bude použité na podkopanie izraelskej demokracie".



Bývalý minister obrany Avigdor Lieberman, ktorý vedie ultranacionalistickú stranu Izrael, náš domov (Jisrael bejtejnu), povedal, že jeho strana "zabráni tomu, aby sa Izrael stal štátom riadeným náboženskými zákonmi".