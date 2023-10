Netanjahu odmietol výzvy na prímerie medzi Izraelom a Hamasom

Tel Aviv 30. októbra (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondelok odmietol výzvy na prímerie medzi Izraelom a Hamasom. Podľa neho by to znamenalo kapituláciu pred týmto palestínskym militantným hnutím. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Izrael nebude súhlasiť so zastavením nepriateľských akcií po strašných útokoch zo 7. októbra. Výzvy na zastavenie paľby sú výzvami, aby sa Izrael vzdal Hamasu, aby sa vzdal teroru, aby sa vzdal barbarstvu. To sa nestane," uviedol Netanjahu.



Poznamenal, že tak, ako by Spojené štáty nesúhlasili s prímerím po bombardovaní Pearl Harbour počas druhej svetovej vojny či po teroristickom útoku z 11. septembra 2001, ani Izrael teraz nepristúpi k takémuto kroku.



"Biblia hovorí, že je čas na mier a čas na vojnu - teraz je čas na vojnu. Vojnu za našu spoločnú budúcnosť. Dnešným dňom rozlišujeme medzi silami civilizácie a silami barbarstva," povedal Netanjahu.



V súvislosti s úmrtiami Palestínčanov v pásme Gazy tvrdil, že je potrebné "morálne rozlišovať medzi úmyselným vraždením nevinných a neúmyselnými obeťami, ktoré sprevádzajú každú legitímnu vojnu".



Zároveň vyzval ostatné krajiny sveta, aby vo väčšej miere pomohli Izraelu oslobodiť vyše 230 zajatcov, ktorých uniesol Hamas po útokoch na Izrael zo 7. októbra. Podľa Netanjahua musí medzinárodné spoločenstvo vyzvať na "okamžité a bezpodmienečné" prepustenie týchto rukojemníkov.