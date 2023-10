Netanjahu odmietol zodpovednosť Izraela za útok na nemocnicu v Gaze

Tel Aviv 17. októbra (TASR) – Izraelský premiér Benjamin Netanjahu kategoricky odmietol zodpovednosť Izraela za raketový útok, ktorý v utorok zasiahol nemocnicu v pásme Gazy. TASR informácie prevzala od agentúry DPA.



"Celý svet by to mal vedieť: boli to barbarskí teroristi v Gaze, ktorí zaútočili na nemocnicu," uviedol Netanjahu s tým, že izraelská armáda to nebola. "Tí, ktorí brutálne zavraždili naše deti, vraždia aj svoje vlastné deti," doplnil vo vyhlásení.



Ministerstvo zdravotníctva v pásme Gazy, podriadené islamistickému hnutiu Hamas, predtým tvrdilo, že pri izraelskom nálete na nemocnicu v meste Gaza zahynulo a utrpelo zranenia "niekoľko sto" ľudí. Izraelská armáda následne uviedla, že raketu, ktorá zasiahla nemocnicu, podľa prvých informácií odpálili militanti zo skupiny Islamský džihád.