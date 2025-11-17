< sekcia Zahraničie
Netanjahu odsúdil izraelských osadníkov za násilie na Západnom brehu
Páchateľov označil za extrémistov.
Autor TASR
Jeruzalem 17. novembra (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu odsúdil pondelkové násilie izraelských osadníkov v palestínskej obci na okupovanom Západnom brehu Jordánu. Páchateľov označil za extrémistov, informuje TASR podľa správy agentúry AFP a portálu The Times of Israel (TOI).
K násiliu v palestínskej dedine na Západnom brehu Jordánu došlo po zrážkach bezpečnostných síl a demonštrantov, ktorých cieľom bolo vysťahovať palestínskych obyvateľov a bez súhlasu vlády založiť v ďalšie osady. Palestínčanom podpálili a zničili viaceré domy aj vozidlá, vysvetľuje AFP.
„Násilné nepokoje a pokus niekoľkých extrémistov vziať spravodlivosť do vlastných rúk beriem veľmi vážne,“ povedal Netanjahu. Páchateľov označil za „skupinu, ktorá nereprezentuje“ izraelských osadníkov na palestínskom území.
Potvrdil, že na tieto zrážky plánuje bezodkladne odpovedať a orgány činné v trestnom konaní vyzval na uplatňovanie zákona.
„Mám v úmysle sa osobne touto záležitosťou zaoberať a čo najskôr zvolať príslušných ministrov, aby sme reagovali na tento závažný jav,“ dodal Netanjahu.
„Vyjadrujem svoju podporu izraelskej armáde a bezpečnostným silám, ktoré budú naďalej konať rázne a bez strachu, aby udržali poriadok,“ vyhlásil premiér.
K násiliu v palestínskej dedine na Západnom brehu Jordánu došlo po zrážkach bezpečnostných síl a demonštrantov, ktorých cieľom bolo vysťahovať palestínskych obyvateľov a bez súhlasu vlády založiť v ďalšie osady. Palestínčanom podpálili a zničili viaceré domy aj vozidlá, vysvetľuje AFP.
„Násilné nepokoje a pokus niekoľkých extrémistov vziať spravodlivosť do vlastných rúk beriem veľmi vážne,“ povedal Netanjahu. Páchateľov označil za „skupinu, ktorá nereprezentuje“ izraelských osadníkov na palestínskom území.
Potvrdil, že na tieto zrážky plánuje bezodkladne odpovedať a orgány činné v trestnom konaní vyzval na uplatňovanie zákona.
„Mám v úmysle sa osobne touto záležitosťou zaoberať a čo najskôr zvolať príslušných ministrov, aby sme reagovali na tento závažný jav,“ dodal Netanjahu.
„Vyjadrujem svoju podporu izraelskej armáde a bezpečnostným silám, ktoré budú naďalej konať rázne a bez strachu, aby udržali poriadok,“ vyhlásil premiér.