Netanjahu odsúdil Macrona za výzvu na zastavenie dodávok Izraelu

Jeruzalem 5. októbra (TASR) – Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v sobotu ostro kritizoval francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona za výzvu na zastavenie dodávok zbraní Izraelu, ktorý bojuje proti militantom v Pásme Gazy a v Libanone. Informácie priniesla agentúra AFP, píše TASR.



"Keď Izrael bojuje proti barbarským silám vedeným Iránom, všetky civilizované krajiny by mali pevne stáť po boku Izraela. Prezident Macron a ďalší západní lídri však teraz volajú po zbrojných embargách voči Izraelu. Hanba im," uviedol Netanjahu vo vyhlásení, ktoré zverejnila jeho kancelária.



Netanjahu podotkol, že Izrael vedie na viacerých frontoch vojnu proti skupinám podporovaným jeho úhlavným nepriateľom Iránom. "Uvaľuje Irán zbrojné embargo na Hizballáh, na húsíov, na Hamas a na svojich iných zástupcov? Samozrejme, že nie," zdôraznil v zmienke o troch skupinách, ktoré majú podporu Teheránu a tvoria jeho "os odporu" proti Izraelu.



"Táto os teroru stojí spolu. No krajiny, ktoré sú údajne proti tejto osi teroru, vyzývajú na zbrojné embargo voči Izraelu. Aká habna," vyhlásil Netanjahu s tým, že Izrael bude bojovať, až kým nezvíťazí, čo dosiahne aj bez ich podpory.



Macron v sobotu pre rozhlasovú stanicu France Inter zdôraznil, že prioritou by malo byť opäť hľadať politické riešenia, preto žiada, "aby sme prestali dodávať zbrane na boj v Pásme Gazy". Dodal, že Paríž Izraelu žiadne zbrane neposiela.



Francúzsky líder tak opäť zopakoval znepokojenie nad konfliktom v palestínskej enkláve, ktorý pokračuje napriek opakovaným výzvam na prímerie. "Myslím si, že nie sme vypočutí," povedal s tým, že podľa neho ide o chybu, a to aj v súvislosti s bezpečnosťou Izraela.