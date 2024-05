Netanjahu odsúdil návrh hlavného prokurátora ICC vydať naňho zatykač

Jeruzalem 20. mája (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondelok odsúdil rozhodnutie hlavného prokurátora Medzinárodného trestného súdu (ICC) Karima Khana požiadať o vydanie zatykača proti jeho osobe. Podľa Netanjahua ide o absurdný krok a útok na izraelskú armádu a celý Izrael. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP a Reuters.



Izraelský premiér vo vyhlásení prisľúbil, že jeho krajina bude ďalej bojovať proti palestínskemu militantnému hnutiu Hamas, a rozhodnutie prokurátora ICC označil za prejav antisemitizmu.



Khan v pondelok oznámil, že požiadal sudcov ICC o vydanie zatykačov na Netanjahua a izraelského ministra obrany Joava Galanta, ako aj na vodcov Hamasu Jahju Sinwára, Muhammada Dajfa a Ismáíla Haníju.



"Ako izraelský premiér so znechutením odmietam to, že prokurátor v Haagu prirovnáva demokratický Izrael s masovými vrahmi z Hamasu," uviedol Netanjahu.



"Ako sa opovažujete prirovnávať Hamas, ktorý zavraždil, spálil, zmasakroval, odťal hlavy, znásilnil a uniesol našich bratov a sestry, k izraelským vojakom bojujúcim v spravodlivej vojne," citoval izraelského premiéra Reuters.



"Nijaký tlak ani rozhodnutie akéhokoľvek medzinárodného fóra nám nezabráni útočiť na tých, ktorí sa snažili nás zničiť," dodal Netanjahu.



Khan vo svojom návrhu na vydanie zatykačov argumentoval tým, že sú dôvody domnievať sa, že spomínaní predstavitelia Izraela a Hamasu nesú trestnú zodpovednosť za vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti. Špecifikoval, že Netanjahu a Galant by mali byť obvinení z vyhladzovania a vyvolávania hladomoru ako spôsobu vedenia vojny vrátane odmietnutia dodávok humanitárnej pomoci a úmyselného zamerania sa na civilistov v konflikte.